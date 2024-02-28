TC. FERİZLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
TC. FERİZLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO : 2020/201 Esas
DAVACI : İSA EREZ - Hasan ve Ayşe oğlu, 20/11/1962 Doğumlu,
MİRAS BIRAKAN : FATMA YILMAZ - Mustafa ve Vahide kızı, 19/06/1908 Doğumlu,
Davacı İsa Erez ile davalılar Kemal Yağız, Ahmet Yağız, Ahmet Yurdakul, Ali Hikmet Yılmaz, Asuman Güvercin, Ayhan Sarıoğlu, Aynur Bilmiş, Belgin Köksal, Berrin Aktaş, Cavit Yılmaz, Derya Yokuş, Emel Yurdakul, Esra İnkaya, Fahrettin Tek, Fatma Kırval, Fatma Yılmaz, Gökhan Semiz, Hakan Semiz, Hanife Yılmaz, Hasan Seymen, Hasan Yılmaz, Hülya Arslan, İbrahim Seymen, Kenan Sarıoğlu, Mahmut Köksal, Maria Sevdiye Durak, Murat Yurdakul, Mustafa Yılmaz, Nihal Şentürk, Reyhan Arı, Saadet Giray, Sadiye Öz, Saniye Kurt, Selçuk Karaduman, Semiha Yılmaz, Serkan Semiz, Sevda Taşkın, Sevdiye Köytepe, Sinan Yılmaz, Vahide Gölcük, Yurdanur Taşpınar, Zayide Kumru, Zeliha Meşe arasında görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının; dava konusu Sakarya İli Ferizli İlçesi Bakırlı Mahallesi Köyiçi hudutlarında kain Ferizli Tapu'nun 701 ada 4 Parsel (eski 1248 parsel) sayılı taşınmazın TMK. 713/2. Maddesi uyarınca Fatma Yılmaz adına kayıtlı bulunan tapu kaydının iptali ile davacı İsa Erez adına tapuda tesciline yönelik Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. Duruşması 30/04/2024 tarihinde olup dava konusu taşınmazda hak iddiasında bulunanların, duruşma gününde Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bulunmaları ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN01991751