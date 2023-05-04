TC. FERİZLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Davacı Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas OSB adına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesine göre (Değişik 4650) açılan ve aşağıda numaraları yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında; Sakarya İli Ferizli İlçesi

Dosya No: MALİK ADI VE SOYADI Mahallesi, Ada ve Parsel No: Kamulaş.alan (m²) 2023/661 1-Muhammed Musab Üstün

2-Emin Evim Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San.Tic.A.Ş. Doğancı 106 Ada 8, 108 Ada 67-77-87-102-105-106-107-108-109-111-112-114-118-119-120-122-124-126-127-129-131-132-149, 110 ada 102, 123 ada 62-63-104-105-108-110-117, Abdürrezzak 216 ada 50, Tokat 113 ada 41-42-61-86-94-104-131-132 134.605,34 2023/662 1-Muhammed Musab Üstün

2-Emin Evim Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San.Tic.A.Ş. Doğancı

108 ada 121 3.033 2023/663 1-Emin Entegre Besicilik Gıda ve Tarım San.Tic.A.Ş. Doğancı

123 ada 106-89 38.875

2023/668 1-Hatice Sözüçok, 2-Mesut Sözüçok, 3-Muhammet Sözüçok, 4-Murat Sözüçok Doğancı

119 ada 68 784 2023/669 1-Ali Arık, 2-Burhan Arık, 3-Nigar Fidan, 4-Penbe Arık, 5-Süzan Dişçi, 6-Zehüre Bayrak Doğancı

121 ada 1 4.240 2023/678 1-Enver Sanat, Hüseyin Sanat, Hüsmen Sanat, Mehmet Sanat Seyifler

241 ada 23 4.940 2023/681 1-Arzu Paşaoğlu, 2-Kemal Özden, 3-Sedat Özden Doğancı

123 ada 40 1.800 2023/682 1-Fevzi Engin, 2-Necmi Engin Doğancı

122 ada 63 2.300 2023/683 1-Fevzi Engin, 2-Necmi Engin Doğancı

122 ada 97 2.875 2023/684 1-Aliosman Arslan,2-Günsel Arslan 3-Sevda Kaymakçı,4-Yasemin Kavi Doğancı

122ada 15 700 2023/685 1-Muharrem Özkaya Doğancı

110 ada 90 2.684 2023/686 1-Fahreddin Şişman Doğancı

114 ada 90 3.558 2023/687 1-Şakir Akın Doğancı

110 ada 91 19.166 2023/688 1-Asım Özcan Doğancı

114 ada 100 2.679 2023/689 1-Ayhan Aktürk Doğancı

122 ada 51 1.696 2023/690 1-Recep Köse, Doğancı

123 ada 109 4.900 2023/691 1-Beynur Tan, 2-Hülya Bafralıoğlu, 3-İlknur Candan, 4-Mefare Acar, 5-Sefanur Acar Doğancı

122 ada 7 1.173 2023/693 1-Nihat Aker Doğancı

122 ada 53 1.451 2023/694 1-Fevzi Engin,2-Necmi Engin Doğancı

122 ada 156 1.400 2023/695 1-Alide Doğan, 2-Ayşe Yıldırım, 3-Batuhan Sanat, 4-Buse Sanat Öztürk, 5-Bülent Sanat, 6-Enver Sanat, 7-Gülay memiş, 8-Gülhan Sanat, 9-İlmiye Sanat, 10-Mehmet Sanat, 11-Meliha Okyar, 12-Seval Sanat, 13-Zuhal Sanat, 14-Hayrullah Sanat, 15-Hüseyin Sanat, 16-Kadir Pançar, 17-Mehmet Sanat Seyifler

242 ada 9 10.111 2023/696 1-Ahmet Çakır,2-Fikriye Öz, 3-Şükriye Bayraktar, 4-Turan Çakır Seyifler

242 ada 28 10.698 2023/697 1-Duru Gıda İnşaat Tekstil Nakliyat Otomotiv Tur. San. ve Dış Tic.LTD.ŞTİ Doğancı

122 ada 147 2.665 2023/698 1-ARKE Dış Tic. A.Ş. Doğancı

114 ada 191, 113 ada 33,Tokat

122 ada 125 4.110 2023/700 1-Arı Orman Ürünleri San. ve Dış Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı

110 ada 119, 123 ada 78, Abdürrezzak

216 ada 49 2.770 2023/704 1-VMR Metal Otomotiv San. ve Tic. LTD.ŞTİ. Tokat

113 ada 43 1.972 2023/705 1-ZNB Otomotiv Makina Yedek Parça San. ve Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı

108 ada 144 1.811 2023/706 1-Sayaba Otomotiv San. ve Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı 114 ada 76-128-154-217 7.026 2023/707 1-Devpack Kontrplak Orman Ürünleri San. ve Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı 123 ada 37, 108 ada 56, 121 ada 92, 123 ada 38, 122 ada 100 14.780 2023/708 1-ÜBB Otomotiv San. Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı

122 ada 13 4.475 2023/709 1-Esna Otomotiv ve Enerji Yatırımları San.Tic. LTD.ŞTİ. Tokat

113 ada 109-110,

Doğancı 122 ada 23, Abdürrezzak

216 ada 44 19.912,37 2023/710 1-Altun Çelik Otomotiv San. ve Tic. LTD.ŞTİ. Tokat 113 ada 111-127, Doğancı

108 ada 94, 114 ada 176 8.277,62 2023/711 1-Ellez Aytekin, 2-Caha Otomotiv San. Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı

114 ada 64 6.250 2023/712 1-Caha Otomotiv San. Tic. LTD.ŞTİ. Tokat

113 ada 96-126 2.848,40 2023/713 1-Monart Ambalaj Oluklu Mukavva San. ve Tic. LTD.ŞTİ. Tokat

113 ada 91, Abdürrezzak

216 ada 43, Doğancı

114 ada 125-188,

119 ada 114 22.853,39 2023/714 1-Aşırali Ersoy, 2-Şefik Ersoy, 3-Monart Ambalaj Oluklu Mukavva San. ve Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı

108 ada 145 8.550 2023/715 1-Aynur Adak, 2-Ayşe Çevirgen, 3-Ersin Güvenç, 4-Hamiyet Erdinç, 5-Hüseyin Kaplan, 6-Kadriye Kayalıdere, 7-Memduh Kaplan, 8-Nebahat Acar, 9-Sebahat Ülker, 10-Sema Kansız, 11-Semahat Kanyılmaz, 12-Şahip Güvenç, 13-Monart Ambalaj Oluklu Mukavva San. ve Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı

106 ada 27 5.200 2023/717 1-Mustafa Çakar Tokat

113 ada 117 7.432 2023/718 1-Mustafa Çakar Tokat

113 ada 116 1.359,93 2023/719 1-Sesinoks Metal ve Endüstriyel Ürünler San. Tic. A.Ş. Doğancı

122 ada 130 518,97 2023/720 1-Dilber Karaman Doğancı

114 ada 35 3.761,15 2023/721 1-Güler Çelebi Doğancı

114 ada 42 3.983,80 2023/722 1-Tufan Çetin Doğancı

114 ada 32 4.486,50 2023/723 1-Mustafa Çakar Abdürrezzak

216 ada 29 2.217,09 2023/724 1-Mustafa Çakar Tokat

113 ada 152 2.079,97 2023/727 1-Ferizli Köseoğlu İnşaat Taahhüt Nalburiye Kafeterya San. ve Tic. LTD.ŞTİ. Tokat

113 ada

118-121-119 6.663,20 2023/728 1-Prestij Grafik Reklamcılık ve Matbaacılık San. ve Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı

110 ada 122-93-110-27

Tokat 113 ada 13-125, Doğancı

109 ada 40-44-26-18-19 29.115,19 2023/729 1-Dinamik Otomotiv Gıda Tekstil İthalat İhracat San. ve Tic. LTD.ŞTİ. a-Tokat

113 ada 146-147,

Doğancı

123 ada 43, 108 ada 68 15.908,65 2023/730 1-Şehime Semerci, 2-EAS Erollar Metal San. ve Tic. A.Ş. Tokat

113 ada 114 878,31 2023/731 1-CSY Yapı Sistemleri San. ve Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı

113 ada 83 5.715,30 2023/735 1-Orhan Çevik Doğancı

122 ada 150 356,58 2023/789 1-MBK Teknik Metal Tekstil San. ve Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı

108 ada 30 12.220 2023/790 1-Ayhan Akagündüz, 2-Dilara Akagündüz, 3-Fehmi Akagündüz, 4-Müesser Arı, 5-Okan Akagündüz, 6-MOY Metal Pazarlama San. ve Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı

123 ada 28 17.050 2023/791 1-NOA Tasarım Yapı LTD.ŞTİ. Doğancı

110 ada 68-44

109 ada 41,

114 ada 12 4.806 2023/792 1-Öz Koçoğulları Tekstil Otomotiv İnşaat Gıda LTD.ŞTİ. Doğancı

106 ada 42,

110 ada 95 8.783 2023/794 1-ÇMA Metal İmalat San. ve Tic. LTD.ŞTİ. Abdürrezzak

216 ada 5, Doğancı

106 ada 6, Tokat

113 ada 166 22.053,27 2023/805 1-Cevadiye Dulun, 2-Cevat Dulun, 3-Hatice Doğan, 4-Mustafa Ceylan, 5-Sedat Dulun, 6-Sevim Dulun, 7-Vedat Dulun Seyifler

242 ada 8 6.101,33 2023/808 1-Ali Öner, 2-Aynur Adak, 3-Ayşe Çevirgen, 4-Emine Dinç, 5-Erdoğan Akyol, 6-Erol Şenol Deda, 7-Ersin Güvenç, 8-Hamiyet Erdinç, 9-Hüseyin Kaplan, 10-Kadir Öner, 11-Kadriye Kayalıdere, 12-Memduh Kaplan, 13-Murat Akyol,14-Nadir Öner, 15-Nebahat Acar, 16-Sebahat Ülker, 17-Sema Kansız, 18-Semahat Kanyılmaz, 19-Şahip Güvenç, 20-Şeref Deda, 21-Paper Port Kağıtçılık San. ve Dış Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı

106 ada 41, 109 ada 4, 110 ada 14-3 10.600,80 2023/810 1-Ayşegül Keskes, 2-Ersin Karaman, 3-Esin Kelağalar, 4-Fatih Dalkılıç, 5-Kevser Akın, 6-Lütfiye Ayhan, 7-Telat Akın, 8-Yurdanur Yaman, 9-Adalet Civata Montaj Ürünleri San. ve Tic. LTD.ŞTİ., 10-HF Arıtım Metal San. ve Tic. A.Ş., 11-Paper Port Kağıtçılık San. ve Dış Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı

106 ada 64 3.650 2023/813 1-Asım Engin, 2-Ayşegül Keskes, 3-Bahriye Ülker, 4-Ersin Karaman, 5-Esin Kelağalar, 6-Fatih Dalkılıç, 7-Fikriye Dombaycıoğlu, 8-İbrahim Yolcuoğlu, 9-İsmail Engin, 10-Kevser Akın, 11-Lütfiye Ayhan, 12-Nuri Çakmak

13-Semra Kaya, 14-Telat Akın, 15-Yasemin Akyıldız, 16-Yurdanur Yaman, 17-Adalet Civata Montaj Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ., 18-HF Arıtım Metal San. ve Ticaret A.Ş. 19-Paper Port Kağıtçılık San. ve Dış Tic. LTD.ŞTİ. a-Doğancı

106 ada 57-58-59 8.765,87 2023/819 1-Cengiz Erez, 2-Emine Erdem, 3-Emine Özcan, 4-Fatma Gündüz, 5-Fatma Şerif Sümer, 6-Fatma Şerif Sönmez, 7-Ferhan Serttaş, 8-Gürbüz Erez, 9-Hava Erez, 10-Hayati Göksu, 11-İbrahim Akgün, 12-İbrahim Çakar, 13-İsmail Akgün, 14-Kadir Göksu, 15-Leman Aydın, 16-Mecburiye Aktürk, 17-Mefarret Özpomak, 18-Mehmet Altay, 19-Murat Göksu, 20-Mükerrem Baş, 21-Nuran Kızmaz, 22-Nuray Gümüş, 23-Nurettin Erkal, 24-Nuriye Küse, 25-Remziye Kılıç, 26-Sabahat Özbek, 27-Sabriye Gövdeli, 28-Semiran Demiral, 29-sevim Malçok, 30-Seyide Göksu, 31-Suat Göksu, 32-Şehime Semerci Abdürrezzak

216 ada 31-33-40 5.028,83 2023/820 1-Azim Ambalaj San. ve Tic.A.Ş. Doğancı

114 ada 66-170, 119 ada 12, 122 ada 36, Tokat

113 ada 141 39.928,06 2023/822 1-Taşlıdere Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş. Doğancı

108 ada 89-100,

109 ada 12-17-34, 110 ada 52-84-106-2, 242 ada 15-16, 216 ada 45-3, 106 ada 30-39-45 27.326,31 2023/823 1-Takay Elektrik Elektronik San. Tic. A.Ş. Doğancı

106 ada 48 7.850 2023/824 1-Aralık Yapı San. ve Tic. LTD. ŞTİ. Doğancı

119 ada 71 2.280 2023/825 1-Ador Lojistik Hizmetleri Metal Dizayn Otomotiv San. ve Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı

110 ada 40-13-99, 108 ada 123-84, 119 ada 102 10.909 2023/826 1-Fahriye Kısa,2-Yim Lojistik İnşaat ve Makine San. Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı

114 ada 36-88-74 18.517,11 2023/827 1-Aşırali Ersoy, 2-Şefik Ersoy Doğancı

109 ada 3 2.031,25 2023/828 1-Ferizli Gümüş Metal San.Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı

110 ada 97 9.000 2023/829 1-Ali Öner, 2-Emine Dinç, 3-Kadir Öner, 4-Nadir Öner, 5-EAS Erollar Metal San.Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı

106 ada 56 13.150 2023/830 1-BMK Metal Kimya San. ve Dış Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı

114 ada 145, 106 ada 14 18.007 2023/831 1-Aynur Kayadelen, 2-Ayten Korkusuz, 3-Gülten Öztürk, 4-Murat Öztürk, 5-Münevver Öztürk, 6-Raif Öztürk Doğancı

109 ada 24 390 2023/832 1-Seyfeddin Adak 2-Şaban Adak Abdürrezzak

216 ada 12 1.165,02 2023/833 1-Pembe Adak, 2-Azim Ambalaj San. ve Tic.A.Ş. Tokat

113 ada 1 14.915,40 2023/834 1-VRL Çelik Metal San. ve Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı

114 ada 14 5.750 2023/835 1-Aynur Korkusuz, 2-Büşra Korkusuz, 3-Huriye Yılmaz, 4-Mehmet Korkusuz, 5-Nafiz Korkusuz, 6-Taliye Karaaslan, 7-Yaşariye Korkusuz, 8-AYK Makine İmalat İnşaat San. ve Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı

108 ada 133 2.178,72 2023/836 1-Kutay Oluklu Mukavva ve Ambalaj San. Tic. A.Ş. Seyifler 242 ada 6, Doğancı 114 ada 115, 121 ada 84-118 29.799,99 2023/837 1-Sakarya Kav Metal İşleme İmalat İthalat İhracat San. ve Tic. LTD.ŞTİ., 2-VR Varol Mühendislik San. ve Tic. LTD.ŞTİ. Doğancı

121 ada 130, 122 ada 28 6.465 2023/838 1-AYB Lojistik Hizmetleri Metal Dizayn Otomotiv San. ve Tic. LTD.ŞTİ. Seyifler

241 ada 24, Tokat

113 ada 113, Doğancı

106 ada 17, 119 ada 107 13.390,32 2023/869 1-Adalet Civata Montaj Ürünleri San. ve Tic. LTD.ŞTİ., 2-Sakarya Karia Metal İthalat İhracat San. ve Tic. LTD.ŞTİ. Seyifler

241 ada 36 4.373,31 2023/870 1-Bülent Sümer,2-Erol Sümer Doğancı

108 ada 53 245,00 2023/871 1-Aşırali Ersoy, 2-Şefik Ersoy Doğancı

108 ada 90-130, 110 ada 83-28, 122 ada 96-59-66-61 5.409,38 2023/872 1-Uluç Makine Gıda Tic. ve San.LTD.ŞTİ. Doğancı

121 ada 116 8.850 2023/873 1-Ekmak Otomotiv Makina San.Tic.LTD.ŞTİ. Doğancı

121 ada 117, 108 ada 104 7.475 2023/880 1-Hatice Erbek Aypa Plastik Doğancı

114 ada 71 6.100 2023/881 1-Eren Makine ve Plastik San.Tic.A.Ş. Doğancı

123 ada 29, 119 ada 41, 108 ada 110 19.345 2023/883 1-Bige Metal San.Tic.A.Ş. Seyifler

241 ada 52 2.676,23 2023/885 1-ZB Metal Yapı Mimarlık A.Ş. Tokat

113 ada 112, Doğancı

114 ada 218 5.815,17 2023/887 1-Arzu Pamukoğlu, 2-Ayşe Damar, 3-Fitnat Atlı, 4-Gönül Acar, 5-Gülten Savaştürk, 6-Gürkan Damar, 7-Habibe Damar, 8-Hasan Damar, 9-Hasibe Kaçar, 10-İrfan Damar, 11-Mehmet Damar, 12-Memnune Damar, 13-Merve Damar, 14-Mesude Başaran, 15-Mümin Damar, 16-Nazmi Damar, 17-Nesibe Altan, 18-Şükriye Dülger, 19-Tamer Baba, 20-Ufuk Damar, 21-Ümit Damar, 22-Yücel Baba, 23-Yüksel Baba, 24-Bige Metal San.Tic.A.Ş. Seyifler

241 ada 109 9.121,96 2023/889 1-Ahmet Öner, 2-Ahmet Pancar, 3-Alaettin Yılmaz, 4-Ali Osman Yenilmez, 5-Arzu Küçük, 6-Asiye Özdemir, 7-Aysel Ürdem, 8-Ayşe İnel, 9-Azize Aydın, 10-Cem Yılmaz, 11-Edibe Ok, 12-Engin Yılmaz, 13-Fatma Arıkan, 14-Fatma Karaşaban, 15-Fikret Turhan, 16-Habibe Dülger, 17-Habibe Kılınç, 18-Hakime Erman, 19-Halim Yılmaz, 20-Hatice Çakır, 21-Hatice Demir, 22-Hikmet Yılmaz, 23-Hilmiye Kılıçarslan, 24-İlyas Sert, 25-İsmet Turhan, 26-Kemal Kılınç, 27-Lütfiye Özel, 28-Mehmet Avcıoğlu, 29-Metin Yılmaz, 30-Muradiye Kerse, 31-Musin Küçük, 32-Mustafa Karacan, 33-Mümine Konak, 34-Müncibe Aykan, 35-Nagihan Temiz, 36-Naide Yılmaz, 37-Nalan Yılmaz, 38-Nebibe Duysak, 39-Necmiye Kayataş, 40-Nizamettin Avcıoğlu, 41-Rabiye Göçmen, 42-Rağup Karacan, 43-Rahmi Karacan, 44-Recep Çolak, 45-Recep Yılmaz, 46-Ruhi Öner, 47-Salih Sert, 48-Saliha Samsa, 49-Sebia Özcan, 50-Sebile Özkaya, 51-Semahat Savaş, 52-Seniha Kılınç, 53-Sevdiye Akgüç, 54-Sevdiye Güneş, 55-Sevgi Aslan, 56-Sevgi Çakıcı, 57-Sevgi Kocayıldız, 58-Sezai Avcıoğlu, 59-Şaban Yılmaz, 60-Şaduman Temiz, 61-Şahsine Mami Oğlu, 62-Şükran Yılmaz, 63-Turgay Pancar, 64-Veli Turhan, 65-Yıldıray Karacan, 66-Zeynep Kılınç, 67-Zeynun Küçük Seyifler

241 ada 106 4.433,92 2023/891 1-Alihan Yelman, 2-Emine Beleoğlu, 3-Eminet Yelman, 4-Naziye Tunar, 5-Sezer Yelman, 6-Adalet Civata Montaj Ürünleri San.Tic.LTD.ŞTİ., 7-EAS Erollar Metal San.TİC.A.Ş. Seyifler

241 ada 51 5.233,73

KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE KARŞI;

1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davaları açabileceğiniz,

2- Açılacak davalarda husumetin Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas OSB adına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yöneltileceği,

3- 2942 sayılı kamulaştırma Yasasının 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açmanız halinde açtığınız veya yürütmenin durdurulması kararını aldığınızı belgelendirmediğiniz taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerindentaşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceğini,

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin adınıza T.C. Ziraat Bankası Ferizli Şubesine yatırılacağı,

5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz ve 24.05.2023 günü Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma Kanunu uyarıncailan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01823091