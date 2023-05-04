TC. FERİZLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
TC. FERİZLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas OSB adına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesine göre (Değişik 4650) açılan ve aşağıda numaraları yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında; Sakarya İli Ferizli İlçesi
|Dosya No:
|MALİK ADI VE SOYADI
|Mahallesi, Ada ve Parsel No:
|Kamulaş.alan (m²)
|2023/661
|1-Muhammed Musab Üstün
2-Emin Evim Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San.Tic.A.Ş.
|Doğancı 106 Ada 8, 108 Ada 67-77-87-102-105-106-107-108-109-111-112-114-118-119-120-122-124-126-127-129-131-132-149, 110 ada 102, 123 ada 62-63-104-105-108-110-117, Abdürrezzak 216 ada 50, Tokat 113 ada 41-42-61-86-94-104-131-132
|134.605,34
|2023/662
|1-Muhammed Musab Üstün
2-Emin Evim Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San.Tic.A.Ş.
|Doğancı
108 ada 121
|3.033
|2023/663
|1-Emin Entegre Besicilik Gıda ve Tarım San.Tic.A.Ş.
|Doğancı
123 ada 106-89
|38.875
|2023/668
|1-Hatice Sözüçok, 2-Mesut Sözüçok, 3-Muhammet Sözüçok, 4-Murat Sözüçok
|Doğancı
119 ada 68
|784
|2023/669
|1-Ali Arık, 2-Burhan Arık, 3-Nigar Fidan, 4-Penbe Arık, 5-Süzan Dişçi, 6-Zehüre Bayrak
|Doğancı
121 ada 1
|4.240
|2023/678
|1-Enver Sanat, Hüseyin Sanat, Hüsmen Sanat, Mehmet Sanat
|Seyifler
241 ada 23
|4.940
|2023/681
|1-Arzu Paşaoğlu, 2-Kemal Özden, 3-Sedat Özden
|Doğancı
123 ada 40
|1.800
|2023/682
|1-Fevzi Engin, 2-Necmi Engin
|Doğancı
122 ada 63
|2.300
|2023/683
|1-Fevzi Engin, 2-Necmi Engin
|Doğancı
122 ada 97
|2.875
|2023/684
|1-Aliosman Arslan,2-Günsel Arslan 3-Sevda Kaymakçı,4-Yasemin Kavi
|Doğancı
122ada 15
|700
|2023/685
|1-Muharrem Özkaya
|Doğancı
110 ada 90
|2.684
|2023/686
|1-Fahreddin Şişman
|Doğancı
114 ada 90
|3.558
|2023/687
|1-Şakir Akın
|Doğancı
110 ada 91
|19.166
|2023/688
|1-Asım Özcan
|Doğancı
114 ada 100
|2.679
|2023/689
|1-Ayhan Aktürk
|Doğancı
122 ada 51
|1.696
|2023/690
|1-Recep Köse,
|Doğancı
123 ada 109
|4.900
|2023/691
|1-Beynur Tan, 2-Hülya Bafralıoğlu, 3-İlknur Candan, 4-Mefare Acar, 5-Sefanur Acar
|Doğancı
122 ada 7
|1.173
|2023/693
|1-Nihat Aker
|Doğancı
122 ada 53
|1.451
|2023/694
|1-Fevzi Engin,2-Necmi Engin
|Doğancı
122 ada 156
|1.400
|2023/695
|1-Alide Doğan, 2-Ayşe Yıldırım, 3-Batuhan Sanat, 4-Buse Sanat Öztürk, 5-Bülent Sanat, 6-Enver Sanat, 7-Gülay memiş, 8-Gülhan Sanat, 9-İlmiye Sanat, 10-Mehmet Sanat, 11-Meliha Okyar, 12-Seval Sanat, 13-Zuhal Sanat, 14-Hayrullah Sanat, 15-Hüseyin Sanat, 16-Kadir Pançar, 17-Mehmet Sanat
|Seyifler
242 ada 9
|10.111
|2023/696
|1-Ahmet Çakır,2-Fikriye Öz, 3-Şükriye Bayraktar, 4-Turan Çakır
|Seyifler
242 ada 28
|10.698
|2023/697
|1-Duru Gıda İnşaat Tekstil Nakliyat Otomotiv Tur. San. ve Dış Tic.LTD.ŞTİ
|Doğancı
122 ada 147
|2.665
|2023/698
|1-ARKE Dış Tic. A.Ş.
|Doğancı
114 ada 191, 113 ada 33,Tokat
122 ada 125
|4.110
|2023/700
|1-Arı Orman Ürünleri San. ve Dış Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı
110 ada 119, 123 ada 78, Abdürrezzak
216 ada 49
|2.770
|2023/704
|1-VMR Metal Otomotiv San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|Tokat
113 ada 43
|1.972
|2023/705
|1-ZNB Otomotiv Makina Yedek Parça San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı
108 ada 144
|1.811
|2023/706
|1-Sayaba Otomotiv San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı 114 ada 76-128-154-217
|7.026
|2023/707
|1-Devpack Kontrplak Orman Ürünleri San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı 123 ada 37, 108 ada 56, 121 ada 92, 123 ada 38, 122 ada 100
|14.780
|2023/708
|1-ÜBB Otomotiv San. Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı
122 ada 13
|4.475
|2023/709
|1-Esna Otomotiv ve Enerji Yatırımları San.Tic. LTD.ŞTİ.
|Tokat
113 ada 109-110,
Doğancı 122 ada 23, Abdürrezzak
216 ada 44
|19.912,37
|2023/710
|1-Altun Çelik Otomotiv San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|Tokat 113 ada 111-127, Doğancı
108 ada 94, 114 ada 176
|8.277,62
|2023/711
|1-Ellez Aytekin, 2-Caha Otomotiv San. Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı
114 ada 64
|6.250
|2023/712
|1-Caha Otomotiv San. Tic. LTD.ŞTİ.
|Tokat
113 ada 96-126
|2.848,40
|2023/713
|1-Monart Ambalaj Oluklu Mukavva San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|Tokat
113 ada 91, Abdürrezzak
216 ada 43, Doğancı
114 ada 125-188,
119 ada 114
|22.853,39
|2023/714
|1-Aşırali Ersoy, 2-Şefik Ersoy, 3-Monart Ambalaj Oluklu Mukavva San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı
108 ada 145
|8.550
|2023/715
|1-Aynur Adak, 2-Ayşe Çevirgen, 3-Ersin Güvenç, 4-Hamiyet Erdinç, 5-Hüseyin Kaplan, 6-Kadriye Kayalıdere, 7-Memduh Kaplan, 8-Nebahat Acar, 9-Sebahat Ülker, 10-Sema Kansız, 11-Semahat Kanyılmaz, 12-Şahip Güvenç, 13-Monart Ambalaj Oluklu Mukavva San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı
106 ada 27
|5.200
|2023/717
|1-Mustafa Çakar
|Tokat
113 ada 117
|7.432
|2023/718
|1-Mustafa Çakar
|Tokat
113 ada 116
|1.359,93
|2023/719
|1-Sesinoks Metal ve Endüstriyel Ürünler San. Tic. A.Ş.
|Doğancı
122 ada 130
|518,97
|2023/720
|1-Dilber Karaman
|Doğancı
114 ada 35
|3.761,15
|2023/721
|1-Güler Çelebi
|Doğancı
114 ada 42
|3.983,80
|2023/722
|1-Tufan Çetin
|Doğancı
114 ada 32
|4.486,50
|2023/723
|1-Mustafa Çakar
|Abdürrezzak
216 ada 29
|2.217,09
|2023/724
|1-Mustafa Çakar
|Tokat
113 ada 152
|2.079,97
|2023/727
|1-Ferizli Köseoğlu İnşaat Taahhüt Nalburiye Kafeterya San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|Tokat
113 ada
118-121-119
|6.663,20
|2023/728
|1-Prestij Grafik Reklamcılık ve Matbaacılık San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı
110 ada 122-93-110-27
Tokat 113 ada 13-125, Doğancı
109 ada 40-44-26-18-19
|29.115,19
|2023/729
|1-Dinamik Otomotiv Gıda Tekstil İthalat İhracat San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|a-Tokat
113 ada 146-147,
Doğancı
123 ada 43, 108 ada 68
|15.908,65
|2023/730
|1-Şehime Semerci, 2-EAS Erollar Metal San. ve Tic. A.Ş.
|Tokat
113 ada 114
|878,31
|2023/731
|1-CSY Yapı Sistemleri San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı
113 ada 83
|5.715,30
|2023/735
|1-Orhan Çevik
|Doğancı
122 ada 150
|356,58
|2023/789
|1-MBK Teknik Metal Tekstil San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı
108 ada 30
|12.220
|2023/790
|1-Ayhan Akagündüz, 2-Dilara Akagündüz, 3-Fehmi Akagündüz, 4-Müesser Arı, 5-Okan Akagündüz, 6-MOY Metal Pazarlama San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı
123 ada 28
|17.050
|2023/791
|1-NOA Tasarım Yapı LTD.ŞTİ.
|Doğancı
110 ada 68-44
109 ada 41,
114 ada 12
|4.806
|2023/792
|1-Öz Koçoğulları Tekstil Otomotiv İnşaat Gıda LTD.ŞTİ.
|Doğancı
106 ada 42,
110 ada 95
|8.783
|2023/794
|1-ÇMA Metal İmalat San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|Abdürrezzak
216 ada 5, Doğancı
106 ada 6, Tokat
113 ada 166
|22.053,27
|2023/805
|1-Cevadiye Dulun, 2-Cevat Dulun, 3-Hatice Doğan, 4-Mustafa Ceylan, 5-Sedat Dulun, 6-Sevim Dulun, 7-Vedat Dulun
|Seyifler
242 ada 8
|6.101,33
|2023/808
|1-Ali Öner, 2-Aynur Adak, 3-Ayşe Çevirgen, 4-Emine Dinç, 5-Erdoğan Akyol, 6-Erol Şenol Deda, 7-Ersin Güvenç, 8-Hamiyet Erdinç, 9-Hüseyin Kaplan, 10-Kadir Öner, 11-Kadriye Kayalıdere, 12-Memduh Kaplan, 13-Murat Akyol,14-Nadir Öner, 15-Nebahat Acar, 16-Sebahat Ülker, 17-Sema Kansız, 18-Semahat Kanyılmaz, 19-Şahip Güvenç, 20-Şeref Deda, 21-Paper Port Kağıtçılık San. ve Dış Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı
106 ada 41, 109 ada 4, 110 ada 14-3
|10.600,80
|2023/810
|1-Ayşegül Keskes, 2-Ersin Karaman, 3-Esin Kelağalar, 4-Fatih Dalkılıç, 5-Kevser Akın, 6-Lütfiye Ayhan, 7-Telat Akın, 8-Yurdanur Yaman, 9-Adalet Civata Montaj Ürünleri San. ve Tic. LTD.ŞTİ., 10-HF Arıtım Metal San. ve Tic. A.Ş., 11-Paper Port Kağıtçılık San. ve Dış Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı
106 ada 64
|3.650
|2023/813
|1-Asım Engin, 2-Ayşegül Keskes, 3-Bahriye Ülker, 4-Ersin Karaman, 5-Esin Kelağalar, 6-Fatih Dalkılıç, 7-Fikriye Dombaycıoğlu, 8-İbrahim Yolcuoğlu, 9-İsmail Engin, 10-Kevser Akın, 11-Lütfiye Ayhan, 12-Nuri Çakmak
13-Semra Kaya, 14-Telat Akın, 15-Yasemin Akyıldız, 16-Yurdanur Yaman, 17-Adalet Civata Montaj Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ., 18-HF Arıtım Metal San. ve Ticaret A.Ş. 19-Paper Port Kağıtçılık San. ve Dış Tic. LTD.ŞTİ.
|a-Doğancı
106 ada 57-58-59
|8.765,87
|2023/819
|1-Cengiz Erez, 2-Emine Erdem, 3-Emine Özcan, 4-Fatma Gündüz, 5-Fatma Şerif Sümer, 6-Fatma Şerif Sönmez, 7-Ferhan Serttaş, 8-Gürbüz Erez, 9-Hava Erez, 10-Hayati Göksu, 11-İbrahim Akgün, 12-İbrahim Çakar, 13-İsmail Akgün, 14-Kadir Göksu, 15-Leman Aydın, 16-Mecburiye Aktürk, 17-Mefarret Özpomak, 18-Mehmet Altay, 19-Murat Göksu, 20-Mükerrem Baş, 21-Nuran Kızmaz, 22-Nuray Gümüş, 23-Nurettin Erkal, 24-Nuriye Küse, 25-Remziye Kılıç, 26-Sabahat Özbek, 27-Sabriye Gövdeli, 28-Semiran Demiral, 29-sevim Malçok, 30-Seyide Göksu, 31-Suat Göksu, 32-Şehime Semerci
|Abdürrezzak
216 ada 31-33-40
|5.028,83
|2023/820
|1-Azim Ambalaj San. ve Tic.A.Ş.
|Doğancı
114 ada 66-170, 119 ada 12, 122 ada 36, Tokat
113 ada 141
|39.928,06
|2023/822
|1-Taşlıdere Enerji İnşaat San. Tic. A.Ş.
|Doğancı
108 ada 89-100,
109 ada 12-17-34, 110 ada 52-84-106-2, 242 ada 15-16, 216 ada 45-3, 106 ada 30-39-45
|27.326,31
|2023/823
|1-Takay Elektrik Elektronik San. Tic. A.Ş.
|Doğancı
106 ada 48
|7.850
|2023/824
|1-Aralık Yapı San. ve Tic. LTD. ŞTİ.
|Doğancı
119 ada 71
|2.280
|2023/825
|1-Ador Lojistik Hizmetleri Metal Dizayn Otomotiv San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı
110 ada 40-13-99, 108 ada 123-84, 119 ada 102
|10.909
|2023/826
|1-Fahriye Kısa,2-Yim Lojistik İnşaat ve Makine San. Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı
114 ada 36-88-74
|18.517,11
|2023/827
|1-Aşırali Ersoy, 2-Şefik Ersoy
|Doğancı
109 ada 3
|2.031,25
|2023/828
|1-Ferizli Gümüş Metal San.Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı
110 ada 97
|9.000
|2023/829
|1-Ali Öner, 2-Emine Dinç, 3-Kadir Öner, 4-Nadir Öner, 5-EAS Erollar Metal San.Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı
106 ada 56
|13.150
|2023/830
|1-BMK Metal Kimya San. ve Dış Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı
114 ada 145, 106 ada 14
|18.007
|2023/831
|1-Aynur Kayadelen, 2-Ayten Korkusuz, 3-Gülten Öztürk, 4-Murat Öztürk, 5-Münevver Öztürk, 6-Raif Öztürk
|Doğancı
109 ada 24
|390
|2023/832
|1-Seyfeddin Adak 2-Şaban Adak
|Abdürrezzak
216 ada 12
|1.165,02
|2023/833
|1-Pembe Adak, 2-Azim Ambalaj San. ve Tic.A.Ş.
|Tokat
113 ada 1
|14.915,40
|2023/834
|1-VRL Çelik Metal San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı
114 ada 14
|5.750
|2023/835
|1-Aynur Korkusuz, 2-Büşra Korkusuz, 3-Huriye Yılmaz, 4-Mehmet Korkusuz, 5-Nafiz Korkusuz, 6-Taliye Karaaslan, 7-Yaşariye Korkusuz, 8-AYK Makine İmalat İnşaat San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı
108 ada 133
|2.178,72
|2023/836
|1-Kutay Oluklu Mukavva ve Ambalaj San. Tic. A.Ş.
|Seyifler 242 ada 6, Doğancı 114 ada 115, 121 ada 84-118
|29.799,99
|2023/837
|1-Sakarya Kav Metal İşleme İmalat İthalat İhracat San. ve Tic. LTD.ŞTİ., 2-VR Varol Mühendislik San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|Doğancı
121 ada 130, 122 ada 28
|6.465
|2023/838
|1-AYB Lojistik Hizmetleri Metal Dizayn Otomotiv San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|Seyifler
241 ada 24, Tokat
113 ada 113, Doğancı
106 ada 17, 119 ada 107
|13.390,32
|2023/869
|1-Adalet Civata Montaj Ürünleri San. ve Tic. LTD.ŞTİ., 2-Sakarya Karia Metal İthalat İhracat San. ve Tic. LTD.ŞTİ.
|Seyifler
241 ada 36
|4.373,31
|2023/870
|1-Bülent Sümer,2-Erol Sümer
|Doğancı
108 ada 53
|245,00
|2023/871
|1-Aşırali Ersoy, 2-Şefik Ersoy
|Doğancı
108 ada 90-130, 110 ada 83-28, 122 ada 96-59-66-61
|5.409,38
|2023/872
|1-Uluç Makine Gıda Tic. ve San.LTD.ŞTİ.
|Doğancı
121 ada 116
|8.850
|2023/873
|1-Ekmak Otomotiv Makina San.Tic.LTD.ŞTİ.
|Doğancı
121 ada 117, 108 ada 104
|7.475
|2023/880
|1-Hatice Erbek Aypa Plastik
|Doğancı
114 ada 71
|6.100
|2023/881
|1-Eren Makine ve Plastik San.Tic.A.Ş.
|Doğancı
123 ada 29, 119 ada 41, 108 ada 110
|19.345
|2023/883
|1-Bige Metal San.Tic.A.Ş.
|Seyifler
241 ada 52
|2.676,23
|2023/885
|1-ZB Metal Yapı Mimarlık A.Ş.
|Tokat
113 ada 112, Doğancı
114 ada 218
|5.815,17
|2023/887
|1-Arzu Pamukoğlu, 2-Ayşe Damar, 3-Fitnat Atlı, 4-Gönül Acar, 5-Gülten Savaştürk, 6-Gürkan Damar, 7-Habibe Damar, 8-Hasan Damar, 9-Hasibe Kaçar, 10-İrfan Damar, 11-Mehmet Damar, 12-Memnune Damar, 13-Merve Damar, 14-Mesude Başaran, 15-Mümin Damar, 16-Nazmi Damar, 17-Nesibe Altan, 18-Şükriye Dülger, 19-Tamer Baba, 20-Ufuk Damar, 21-Ümit Damar, 22-Yücel Baba, 23-Yüksel Baba, 24-Bige Metal San.Tic.A.Ş.
|Seyifler
241 ada 109
|9.121,96
|2023/889
|1-Ahmet Öner, 2-Ahmet Pancar, 3-Alaettin Yılmaz, 4-Ali Osman Yenilmez, 5-Arzu Küçük, 6-Asiye Özdemir, 7-Aysel Ürdem, 8-Ayşe İnel, 9-Azize Aydın, 10-Cem Yılmaz, 11-Edibe Ok, 12-Engin Yılmaz, 13-Fatma Arıkan, 14-Fatma Karaşaban, 15-Fikret Turhan, 16-Habibe Dülger, 17-Habibe Kılınç, 18-Hakime Erman, 19-Halim Yılmaz, 20-Hatice Çakır, 21-Hatice Demir, 22-Hikmet Yılmaz, 23-Hilmiye Kılıçarslan, 24-İlyas Sert, 25-İsmet Turhan, 26-Kemal Kılınç, 27-Lütfiye Özel, 28-Mehmet Avcıoğlu, 29-Metin Yılmaz, 30-Muradiye Kerse, 31-Musin Küçük, 32-Mustafa Karacan, 33-Mümine Konak, 34-Müncibe Aykan, 35-Nagihan Temiz, 36-Naide Yılmaz, 37-Nalan Yılmaz, 38-Nebibe Duysak, 39-Necmiye Kayataş, 40-Nizamettin Avcıoğlu, 41-Rabiye Göçmen, 42-Rağup Karacan, 43-Rahmi Karacan, 44-Recep Çolak, 45-Recep Yılmaz, 46-Ruhi Öner, 47-Salih Sert, 48-Saliha Samsa, 49-Sebia Özcan, 50-Sebile Özkaya, 51-Semahat Savaş, 52-Seniha Kılınç, 53-Sevdiye Akgüç, 54-Sevdiye Güneş, 55-Sevgi Aslan, 56-Sevgi Çakıcı, 57-Sevgi Kocayıldız, 58-Sezai Avcıoğlu, 59-Şaban Yılmaz, 60-Şaduman Temiz, 61-Şahsine Mami Oğlu, 62-Şükran Yılmaz, 63-Turgay Pancar, 64-Veli Turhan, 65-Yıldıray Karacan, 66-Zeynep Kılınç, 67-Zeynun Küçük
|Seyifler
241 ada 106
|4.433,92
|2023/891
|1-Alihan Yelman, 2-Emine Beleoğlu, 3-Eminet Yelman, 4-Naziye Tunar, 5-Sezer Yelman, 6-Adalet Civata Montaj Ürünleri San.Tic.LTD.ŞTİ., 7-EAS Erollar Metal San.TİC.A.Ş.
|Seyifler
241 ada 51
|5.233,73
KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE KARŞI;
1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davaları açabileceğiniz,
2- Açılacak davalarda husumetin Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas OSB adına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yöneltileceği,
3- 2942 sayılı kamulaştırma Yasasının 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açmanız halinde açtığınız veya yürütmenin durdurulması kararını aldığınızı belgelendirmediğiniz taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerindentaşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceğini,
4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin adınıza T.C. Ziraat Bankası Ferizli Şubesine yatırılacağı,
5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz ve 24.05.2023 günü Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma Kanunu uyarıncailan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN01823091