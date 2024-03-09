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Resmi İlanlar T.C. FATSA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. FATSA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-09 00:00:00 -

T.C. FATSA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/340 Esas

DAVALI : KADRİ CENGİZ TOPALOĞLU

Davacı Çektun İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında İbrahim Haluk ve Yurdagül oğlu, İstanbul 1956 doğumlu Davalı Kadri Cengiz Topaloğlu'nun (T.C. Kimlik No: 228*****044) tebligat adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davaya konu taşınmazdaki ortaklığın giderilmesine ilişkin karar verilmesi talep edilmiştir.

"HMK nun 122. maddesi gereğince 2 haftalık süre içinde HMK nun 128. 129. ve 317. maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesi ile birlikte tüm delilleri dilekçenize eklemeniz başka yerden getirilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilerinizi dilekçenize yer vermeniz gerektiği “HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği,” hususunun ihtarıyla,

Durusma Günü: 05/06/2024 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 Sayılı HMK'nın ilgili maddeleri gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01998828