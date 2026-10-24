T.C. FATSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

İLAN

2025/19 Ort. Gid. Satış Satış Memurluğumuzda yürütülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi Satış dosyasına hav'i olmak üzere; Hissedar Mustafa GÜNEY (TC.386******46) ile Yusuf GÜNEY (TC.384******84)'e kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporlarının tebliğ edilemediğinden,

Satışa konu Ordu İli, Fatsa İlçesi, Sakarya Mahallesinde kaim 148 Ada 12 Parsel sayılı taşınmazın 3.387.225,00.TL üzerinden %20 KDV nispetli olarak satışa çıkarıldığı,

1'nci Artırmanın

Başlangıç Tarih ve Saati : 01.12.2026 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 08.12.2026 - 10:29

2'nci Artırmanın

Başlangıç Tarih ve Saati : 31.12.2026 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 07.01.2027 - 10:29

Tarihleri arasında yapılacağı,

Hissedarlar Mustafa GÜNEY ile Yusuf GÜNEY'e satış ilanı tebliği yerine geçmek ve geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02576661