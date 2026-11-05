T.C. EZİNE SULH HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2025/345 Esas

DAVALI : 1- SÜLEYMAN EREN Bahçelievler Mah Bosna Bulvarı Port Plaza No: 146 İç Kapı No: 12 Üsküdar/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 26/01/2027 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02585639