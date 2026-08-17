T.C. EZİNE SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2025/554 Esas

10.08.2026

Konu : ilan yazısı

35218711660 T.C. Kimlik numaralı Fügen Er'in 29.06.2024 tarihinde Çanakkale İli, Bozcaada İlçesi, Sulubahçe plajında denize girdiği ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı, yapılan ihbar ve tüm arama ve kurtarma faaliyetlerine rağmen olumlu bir sonuca ulaşılamadığı, Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/1791 Soruşturma sayılı dosyası ile soruşturmanın yürütüldüğü, Fügen ER'in hayatta olduğuna dair bir emare, somut bir delil bulunamadığı, bu nedenlerle yaşanan denizde kaybolma hadisesinin niteliği de dikkate alınarak, TMK m.32 gereği ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş olan Fügen ER'in ölümü hakkında kuvvetli olasılık bulunduğundan hakkında gaiplik kararı verilmesi talep edilmekle, 35218711660 T.C. Kimlik numaralı Fügen ER hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 10.08.2026

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Basın No: ILN02531288