T.C. EZİNE SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Sayı : 2023/15 Esas Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili Av. Rüstem YEKTAŞ dava dilekçesinde özetle gaipliği talep edilen muris İsak GEZMİŞ'in 02.11.1915 yılında Ezine doğumlu olup, Ezine'de ikamet ettiğini, muristen akrabalarının uzun yıllar haber alamadıklarını, müvekkilinin murisi bulmak için tüm çabaları ve hısım, akrabalar ile yapılan tüm görüşmelerine rağmen muris hakkında hiçbir bilgiye ulaşılamadığını, murisin ölü veya hayatta olduğuna dair de hiçbir kayıt ve tanık olmadığını, bu nedenle İsak GEZMİŞ hakkında gaiplik kararı verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen İsak GEZMİŞ'in, gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 19.01.2026

