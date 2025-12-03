T.C. EZİNE SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Sayı : 2025/181 Esas Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacılar vekili Av. Murat SALİHİ dava dilekçesinde müteveffa YURDASEL KOCAVA 05.10.1982 tarihinde BOZCAADA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 1981/17 Esas. 1982/44 Karar ile gaiplik ilamı olduğunu ancak tescil edilmediğini, Müteveffa olarak bilinen YURDASEL KOCAVA ait nüfus kaydı Çanakkale İli, Bozcaada İlçesi, Alaybey Mahallesi, 1 Cilt No, 34 Hane No ve12 Kütük Sıra Nodadır, TC numarası (33238234008) olduğunu, mahkeme kararıyla sabit olan ve Anadolu 7. Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/140 Esas numaralı mahkemenin yazışması sonucu onaylanması nedeniyle, hakkında gaiplik kararı verilmesini ve kesinleşen gaiplik kararının nüfusa tescil edilmesine yönelik karar verilmesini, Müteveffa olarak bilinen SALİHA KOCAVA 01.07.1909 tarihinde doğduğu tescil edildiğini, Ölen SALİHA KOCAVA ait nüfus kaydı Çanakkale İli, Bozcaada İlçesi, Alaybey Mahallesi, 1 Cilt No, 34 Hane No ve 20 Kütük Sıra Nodadır, TC numarası (33223234518). olduğunu nüfus kayıtlarından anlaşılacağı üzere müteveffa Saliha Kocava 1909 doğumlu olup bugün itibariyle yaşının 114 olma olasılığı mümkün gözükmemekle birlikte, devlet kayıtlarında (hastane, sigorta...) hiç kaydı rastlanmıyor olması şahsın vefatına karine olduğu hakkında gaiplik kararı verilmesini ve kesinleşen gaiplik kararının nüfusa tescil edilmesine, yönelik karar karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 11.07.2025

