T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2025/331 Esas

Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılması gereken davalılar Yahya ve Hüseyin'in adresleri bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Köprübaşı Köyü, tapuya 0 ada 72 parsel sayılı taşınmazdan TEDAŞ enerji nakil hattının güzergâhının geçtiği; toplam 7.000,00 m2 yüz ölçümüne sahip taşınmazın 7.59 m2 mülkiyet hakkı ve 1.296,64 m2 irtifak hakkının davacı kurum TEDAŞ adına tapuya tesciline, Taşınmaz üzerindeki ipotek, haciz ve her türlü 3. kişilerin yasal alacağının tespit edilecek kamulaştırma bedeline yansıtılarak kamulaştırma sonucu taşınmazın davacı idare adına takyidatsız olarak tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup kendilerine ulaşılamayan davalılar Hüseyin ve Yahya'ya ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02366640