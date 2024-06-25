T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/407 Esas

17/05/2024

Konu : Gaiplik İlanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili; Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 124 ada 4 parsel sayılı taşınmazın hissedarı Konstantini'yi temsilen Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/09/1999 tarih ve 1999/33 Esas ve 1999/33 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiğini, Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/12/2010 tarih ve 2010/2 Esas 2010/44 Karar sayılı kararı ile taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiğini ve Satış Memurluğunun 2012/25 satış dosyası ile taşınmazın satışının gerçekleştirildiğini, Konstanti hissesine isabet eden tutarın Halk Bankası Ezine Şubesi'nin AK001103 numaralı vadeli hesabında ve 22/10/2022 tarihinden itibaren Halk Bankası Çanakkale Şubesinin 80000166 numaralı vadesiz hesaba bağlı AK007573 nolu hesabında yönetilmeye devam edildiğini, Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 124 ada 4 parsel sayılı taşınmazın hissedarı Konstanti hakkında mahkeme tarafından verilen kayyımlık süresinin 10 yılı doldurduğundan, gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen Konstanti' nin gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 17/05/2024

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Basın No: ILN02050210