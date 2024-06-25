T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/357 Esas

17/05/2024

Konu : Gaiplik İlanı

MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili; Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 119 ada 2 parsel sayılı taşınmazın hissedarları Zoi (Paraşkevi), Atanaş (Paraşkevi), Vangeliki (Paraşkevi), Dimosten (Paraşkevi), Vasiliki (Paraşkevi), Vassamus (Nikola), Katerina (Nikola), Angeliki, Kostanti (İzmarağda varisleri), Firesin (İzmarağda varisleri), Katerine (İzmarağda varisleri), Nikola (Yorgi varsileri), Marigo (Yorgi varisleri), Katerina (Yorgi varisleri), Hristi (Yorgi varisleri) temsilen Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/11/2002 tarih ve 2002/39 Esas ve 2002/37 Karar sayılı ilamı ile Bozcaada Malmüdürünün kayyım olarak tayin edildiğini, yönetmelik değişikliği sonucu kayyımlık yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürüne geçtiğini, Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/05/2003 tarih ve 2003/3 Esas 2003/7 Karar sayılı kararı ile taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiğini, satış tutarının daha önce kendisine kayyım atanan şahıslar adına Ziraat Bankası Bozcaada Şubesinde bulunan 47446673-5096, 47446673-5097, 47446673-5098, 47446673-5090, 47446673-5074, 47446673-5075, 47446673-5076, 47446673-5077, 47446673-5078, 47446673-5079, 47446673-5100, 47446673-5101, 47446673-5085, 47446673-5086 numaralı vadeli banka hesapları üzerinden işletildiğini, 21/12/2022 tarihinde şahıslara ait hesaplar Halk Bank Çanakkale Şubesi AK007501 (Vassamus), AK007503 (Katerina), AK007505 (Angilaki), AK007506 (Kostanti), AK007511 (Atarnas), AK007516 (Firesin), AK007518 (Katerina), AK007562 (Vageliki), AK007575 (Dimosten), 80000195 (Hıristi), 80000196 (Katarina), 80000197 (Marigo), 80000198 (Nikol), 80000199 (Vasilaki), 80000200 (Zai) adlarına açılan hesaplara aktarıldığını, bu nedenle kendisine kayyım tayin edilen yukarıda adları belirtilen şahısların gaipliğine karar verilerek 20 yıldır kayyım tarafından idare edilen banka hesabındaki paranın Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendilerinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen yukarıda isimleri yazılı kişilerin gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 17/05/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02050216