T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/414 Esas

27/05/2024

Konu : Gaiplik İlanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili; Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 224 ada 4 parsel sayılı taşınmazın hissedarı Konstanti oğlu Yogi'yi temsilen Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/12/2002 tarih ve 2002/45 Esas ve 2002/42 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiğini, Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/05/2003 tarih ve 2002/34 Esas 2003/10 Karar sayılı kararı ile taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiğini ancak taşınmazın satışının gerçekleştirilemediğini, taşınmazın kullanımından dolayı tahsil edilen tutarların Halk Bankası Çanakkale Şubesi'nin AK009263 numaralı hesabında yönetilmeye devam edildiğini, Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 224 ada 4 parsel sayılı taşınmazın hissedarı Konstanti oğlu Yorgi hakkında mahkeme tarafından verilen kayyımlık süresinin 10 yılı doldurduğundan, gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen Konstanti oğlu Yorgi' nin gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 27/05/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02050213