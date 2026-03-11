T.C. EZİNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2025/247 Esas

Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılması gereken davalı Hafız Mustafa'nın adresi bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Seferşah Mahallesi, tapuya 14 ada 7 parsel sayılı taşınmazdan TEDAŞ enerji nakil hattının güzergâhının geçtiği; toplam 6.144,54 m2 yüz ölçümüne sahip taşınmazın 15,71 m2 mülkiyet hakkı ve 503,47 m2 irtifak hakkının davacı kurum TEDAŞ adına tapuya tesciline, Taşınmaz üzerindeki ipotek, haciz ve her türlü 3. kişilerin yasal alacağının tespit edilecek kamulaştırma bedeline yansıtılarak kamulaştırma sonucu taşınmazın davacı idare adına takyidatsız olarak tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup kendilerine ulaşılamayan davalı Hafız Mustafa'ya ilanen tebliğ olunur.

