T.C. ESPİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2024/39 Esas

DAVALI : ALİ ŞEFİK ÖZBAY - 26******92 T.C kimlik numaralı,

Ha*** ve Kı**** oğlu, 01/09/1967 doğumlu,

Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda dava konusu Yağlıdere ilçesi, Ümütbükü köyü'nde bulunan taşınmazın kamulaştırmasına ilişkin hesaplamaların yapıldığı, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin dava tarihi olan 04/10/2021 tarihinde 104.612,91-TL olduğu tespit edilmiştir.

Davalı Ali Şefik Özbay'ın sistemide kayıtlı adresine tebligat çıkartıldığı, UYAP sistemi üzerinde kayıtlı MERNİS adresi bulunmadığından Tebligat Kanunu 21/2. maddesi uyarınca tebligat çıkartılamadığı, adres araştırmasında tespit edilen yurt içi ve yurt dışı adreslerine çıkarılan tebligatlar iade edildiğinden duruşma günü ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra bilirkişi raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren davalı Ali Şefik Özbay'ın iki haftalık kesin süre içerisinde delil ve cevaplarını bildirmesi gerektiği aksi durumda Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 128. maddesi gereği dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, aynı zamanda 26/01/2027 günü saat 11:05'de duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 139. maddeleri uyarınca duruşmaya yokluğunda devam olunacağı, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, duruşma gününden sonra Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 143 ve devamı maddeleri uyarınca tahkikat aşamasına geçileceği ve karar verileceği hususu, duruşma günü geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 02/11/2026

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Basın No: ILN02589507