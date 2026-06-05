T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Ada No, Parsel No, m2’si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan taşınmazların satılması işi ihaleye konmuştur. 1 ve 2 numaralı taşınmaz ihalelerine ait, ilgili kanun kapsamında hazırlanan ihale dosyalarının en geç 24.06.2026 tarih ve saat : 12.00 ‘a kadar Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Sıra İlçe Mahalle Ada

No Parsel

No Yüzölçümü Cinsi Muhammen Bedeli Geçici

Teminatı Tarih ve Saat Şartname Bedeli İhale Usulü 1 Tepebaşı M.Kemalpaşa 22674 1 450,64m² Arsa 44.915.300,00 TL

1.347.459,00-TL 24.06.2026

15:00 5.000,00-TL 2886 D.İ.K. 35/a, 37 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 2 Tepebaşı M.Kemalpaşa 22672 3 334,90m² Arsa 39.630.400,00-TL 1.188.912,00-TL 24.06.2026

15:03 5.000,00-TL 2886 D.İ.K. 35/a, 37 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 3 Tepebaşı M.Kemalpaşa 22680 1 85,56m² Arsa 6.050.000,00-TL 181.500,00-TL 24.06.2026

15:06 1.500,00-TL 2886 sayılı D.İ.K 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır 4 Odunpazarı Karacahöyük 3936 13 146,37m² Arsa 1.325.000,00-TL 39.750,00-TL 24.06.2026

15:09 1.000,00-TL 2886 sayılı D.İ.K 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır 5 Odunpazarı Karacahöyük 10606 30 234,04m² Arsa 2.115.000,00-TL 63.450,00-TL 24.06.2026

15:12 1.000,00-TL 2886 sayılı D.İ.K 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır 6 Odunpazarı Karacahöyük 10606 33 203,89m² Arsa 1.845.000,00TL 55.350,00-TL 24.06.2026

15:15 1.000,00-TL 2886 sayılı D.İ.K 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır 7 Sivrihisar Ahiler 1757 66 2.134,24m² Arsa 815.500,00-TL 24.465,00-TL 24.06.2026

15:18 1.000,00-TL 2886 sayılı D.İ.K 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır 8 Sivrihisar Ahiler 1757 65 2.878,52m² Arsa 1.100.000,00-TL 33.000,00-TL 24.06.2026

15:21 1.000,00-TL 2886 sayılı D.İ.K 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır 9 Sivrihisar Ahiler 1757 54 2.173,98m² Arsa 835.000,00-TL 25.050,00-TL 24.06.2026

15:24 1.000,00-TL 2886 sayılı D.İ.K 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır





İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Büyükşehir Belediye Encümenince, Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığında görülebilir ve yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

1 ve 2 numaralı taşınmaz ihalelerine ait, ilgili kanun kapsamında hazırlanan ihale dosyalarının en geç 24.06.2026 tarih ve saat : 12.00 ‘a kadar Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin:

Tebligat adresi(gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), tüzel kişi Oda kayıt belgesi ),Şartname alındı makbuzu, geçici Teminat makbuzu,

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,

Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini,

Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesini,

Vekâleten katılanların vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile

Şartnamede belirtilen diğer belgeler ile birlikte hazırladıkları ihale dosyaları ile beraber ihale gün ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları,



İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN02476530