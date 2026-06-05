T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Ada No, Parsel No, m2’si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan taşınmazların satılması işi ihaleye konmuştur. 1 ve 2 numaralı taşınmaz ihalelerine ait, ilgili kanun kapsamında hazırlanan ihale dosyalarının en geç 24.06.2026 tarih ve saat : 12.00 ‘a kadar Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
|Sıra
|İlçe
|Mahalle
|Ada
No
|Parsel
No
|Yüzölçümü
|Cinsi
|Muhammen Bedeli
|Geçici
Teminatı
|Tarih ve Saat
|Şartname Bedeli
|İhale Usulü
|1
|Tepebaşı
|M.Kemalpaşa
|22674
|1
|450,64m²
|Arsa
|44.915.300,00 TL
|
1.347.459,00-TL
|24.06.2026
15:00
|5.000,00-TL
|2886 D.İ.K. 35/a, 37 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
|2
|Tepebaşı
|M.Kemalpaşa
|22672
|3
|334,90m²
|Arsa
|39.630.400,00-TL
|1.188.912,00-TL
|24.06.2026
15:03
|5.000,00-TL
|2886 D.İ.K. 35/a, 37 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
|3
|Tepebaşı
|M.Kemalpaşa
|22680
|1
|85,56m²
|Arsa
|6.050.000,00-TL
|181.500,00-TL
|24.06.2026
15:06
|1.500,00-TL
|2886 sayılı D.İ.K 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır
|4
|Odunpazarı
|Karacahöyük
|3936
|13
|146,37m²
|Arsa
|1.325.000,00-TL
|39.750,00-TL
|24.06.2026
15:09
|1.000,00-TL
|2886 sayılı D.İ.K 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır
|5
|Odunpazarı
|Karacahöyük
|10606
|30
|234,04m²
|Arsa
|2.115.000,00-TL
|63.450,00-TL
|24.06.2026
15:12
|1.000,00-TL
|2886 sayılı D.İ.K 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır
|6
|Odunpazarı
|Karacahöyük
|10606
|33
|203,89m²
|Arsa
|1.845.000,00TL
|55.350,00-TL
|24.06.2026
15:15
|1.000,00-TL
|2886 sayılı D.İ.K 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır
|7
|Sivrihisar
|Ahiler
|1757
|66
|2.134,24m²
|Arsa
|815.500,00-TL
|24.465,00-TL
|24.06.2026
15:18
|1.000,00-TL
|2886 sayılı D.İ.K 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır
|8
|Sivrihisar
|Ahiler
|1757
|65
|2.878,52m²
|Arsa
|1.100.000,00-TL
|33.000,00-TL
|24.06.2026
15:21
|1.000,00-TL
|2886 sayılı D.İ.K 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır
|9
|Sivrihisar
|Ahiler
|1757
|54
|2.173,98m²
|Arsa
|835.000,00-TL
|25.050,00-TL
|24.06.2026
15:24
|1.000,00-TL
|2886 sayılı D.İ.K 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır
İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Büyükşehir Belediye Encümenince, Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığında görülebilir ve yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.
1 ve 2 numaralı taşınmaz ihalelerine ait, ilgili kanun kapsamında hazırlanan ihale dosyalarının en geç 24.06.2026 tarih ve saat : 12.00 ‘a kadar Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
İhaleye katılabilmek için isteklilerin:
Tebligat adresi(gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), tüzel kişi Oda kayıt belgesi ),Şartname alındı makbuzu, geçici Teminat makbuzu,
Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,
Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini,
Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesini,
Vekâleten katılanların vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile
Şartnamede belirtilen diğer belgeler ile birlikte hazırladıkları ihale dosyaları ile beraber ihale gün ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları,
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr
Basın No: ILN02476530