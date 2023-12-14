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Resmi İlanlar T.C. ESKİŞEHİR 5. AİLE MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ESKİŞEHİR 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-12-14 00:01:00 -

T.C. ESKİŞEHİR 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ  LA N

ESAS NO : 2022/782

DAVALI : GULCHEKHRA IGAMBERDIEVA-Askar ve Rozahon kızı, 25/02/1968d.lu.

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine (Boşanma) davası açılmış olup; davalının kusurlu davranışları nedeniyle davanın kabulüne, tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep etmiş, duruşma günü olan 21/12/2023 tarihi 10:40'da mazeretsiz olarak duruşmaya gelinmediği takdirde, gelen taraf karşı tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği, değiştirebileceği, sulh için hazırlığın yapılması, dilekçelerde gösterilen sunulmayan belgelerin tebliğden itibaren 2 haftalık içinde sunulması, ayrıca dava dilekçesinde belirtilen hususlara iki haftalık süre içinde cevap dilekçesinin sunulması ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01950212