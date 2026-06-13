T.C. ESKİŞEHİR 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.79946267-2024/111-Ceza Dava Dosyası

11.06.2026

İLAN

"Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/04/2026 tarihli ilamı ile sanık FERHAT CANTEKİN (TC 73144094518) hakkında TCK'nın 158/1-f-sonmaddesi uyarınca 5 Yıl Hapis ve 29.500,00 TL Adli Para Cezası verildiği, sanık Ferhat Cantekin'e karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Sanığın karara karşı istinaf hakkı bulunup gerekçeli kararın tebliğ tarihini takip eden ilk gün başlamak kaydı ile iki hafta içerisinde mahkememize vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02486922