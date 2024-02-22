  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. ESKİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ESKİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-02-22 00:00:00 -

T.C. ESKİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/453 Esas
 
DAVALI : ERHAN ÇELEBİ
 
KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak mahallesi sınırları içerisinde bulunan 15374 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için dava açılmış olup, yukarıda ismi belirtilen hak sahibine ulaşılamamıştır.

Ankara BAM 14. Hukuk Dairesinin 2022/1529 Esas 2023/1504 Karar sayılı ilamı ile; Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/12/2019 gün ve 2015/1599 – 2019/972 sayılı kararının kaldırılmasına karar verilerek mahkememizin 2023/453 esas sayılı dosya sırasına kaydı yapılmıştır.

Duruşma Günü: 03/04/2024 günü saat: 11:30'a duruşmaya gelmediğiniz veya geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ayrıca 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, tebliğden itibaren 10 gün içinde aynı cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz ve 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince tebliğden itibaren otuz gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği ihtar olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01988074