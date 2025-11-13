T.C. ESKİPAZAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2024/547 Esas

DAVA KONUSU: Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili)

DAHİLİ DAVALI: ABDULHALİT BEDİRBOR (T.C:25*******38),

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü, Karabük İli, Eskipazar İlçesi, İstasyon Mahallesi Çayortası Mevkii 72 ada 40 parsel numaralı taşınmazın 172,11m²'lik kısmında mülkiyetinin kamulaştırılması, DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava edilmiştir.

Mahallinde yapılan keşif sonucunda alınan 06/11//2024 havale tarihli fen bilirkişi raporunda Dava konusu Karabük İli, Eskipazar İlçesi, İstasyon Mahallesi, Çayortası Mevkii, 72 ada 40 parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan 172,11 m²'lik irtifak alanı DSİ lehine kamulaştırma işlemi yapıldığını, Ziraat mühendisleri ve inşaat mühendisi-gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişisi tarafından sunulan 05/11/2024 tarihli bilirkişi raporunda, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin toplam 82,674,00-TL hesaplandığı belirtilmiştir.

Mahkememizin 2024/547 Esas sayılı dosyasında Dahili Davalı olarak bulunan Abdulhalit BEDİRBOR'a tebligata yarar adresinin araştırılması için ilgili kolluğa müzekkere yazıldığı ve dahili davalının adresinin tespit edilememesi nedeniyle kendisine ulaşılamadığının belirtilmesi üzerine dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ile duruşmanın 29/12/2025 günü saat 10:23'e bırakıldığının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilan metninin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporuna varsa itirazlarını tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık sürede mahkemeye sunabileceği ilanen tebliğ olunur. 28/10/2025

