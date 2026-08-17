T.C. ESKİPAZAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/81 Esas

DAVA KONUSU: Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili)

DAHİLİ DAVALI: Mahmut İleriok, (T.C:10*******88)

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Deresoplan Köyü 120 ada 27 parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan 96,55 m2'lik irtifak alanı kısmında kamulaştırma bedelinin tespiti ile davalıların hissesi oranında kamulaştırılması, ile taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava edilmiştir.

Ziraat mühendisleri ve inşaat mühendisi-gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişileri tarafından sunulan 31/03/2026 tarihli bilirkişi EK raporunda kamulaştırma bedelinin 4.177,52-TL hesaplandığı belirtilmiştir.

Mahkememizin 2026/81 Esas sayılı dosyasında Dahili Davalı olarak bulunan Sinan Acar ve Mahmut İleriok' un mernis adresinin Bergen Op Zoom/HOLLANDA ile Rotterdam/HOLLANDA olduğu, ilgili Başkonsolosluğu'na tebligat çıkarıldığı ancak tebligatın yapılamadığının bildirildiği, mahkememizce adres araştırılmasının yapıldığı ancak konsolosluk tarafından adres bilgilerinin aynı olduğunun bildirilmesi üzerine, dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporu ile duruşmanın 04/09/2026 günü saat 10:05'a bırakıldığının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilan metninin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporuna varsa itirazlarını tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık sürede mahkemeye sunabileceği ilanen tebliğ olunur. 08/07/2026

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Basın No: ILN02530215