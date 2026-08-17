T.C. ESKİPAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/76 Esas

DAVA KONUSU : Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili)

DAHİLİ DAVALI : ŞEREF ŞEREFLİ (TCKN:19*******24)

Mahkememizin 2024/76 Esas 2024/142 Karar sayılı Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) 15/10/2024 tarihli kararında Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Kıranköy mah/köyü bahçe niteliğindeki 6.138,85 m² yüzölçümüne sahip 276 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 19,12m²lik kısmında daimi irtifak tesisi karar verildiği ve mahkeme adına açtırılan hesaba depo edilen 2.153,48-TL bedelin kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin kayıtsız şartsız olarak hak sahiplerine ödenmesine karar verildiği, Davalı olarak bulunan Şeref ŞEREFLİ' nin UYAP sisteminde mernis adresinin bulunamaması sebebiyle tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir. İş bu ilan metninin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, gerekçeli karar evrakına karşı varsa itirazlarını tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık sürede mahkemeye sunabileceği ilanen tebliğ olunur. 28/07/2026

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Basın No: ILN02530199