Resmi İlanlar T.C. ESKİL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

2025/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 23/11/2025
 
1 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçesi Eşmekaya Köyü 318 Ada 6 Parsel
Yüzölçümü : 53.162 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.582.010,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403 SK.
 
Artırma Bilgileri
 
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:02
 
2 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Dava Konusu Aksaray İli Eskil İlçesi Eşmekaya Köyü 1902 Parsel
Yüzölçümü : 11.400 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.425.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İmar düzenlemesine alınmıştır. 5403 SK.
 
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 11:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:02
 
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN02344944