T.C ESENLER KAYMAKAMLIĞI
2023-12-02 00:03:00 -
T.C ESENLER KAYMAKAMLIĞI
İlçe Emniyet Müdürlüğü
İLANEN TEBLİĞ
İLANEN TEBLİĞ
29/11/2023 – 29/12/2023 Tarihleri arasında Esenler Trafik Denetleme Büro Amirliği sorumluluk alanı içerisinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. maddesine istinaden araçların tescil plakalarına kesilen ve ilgililerine tebliğ edilemeyen 427 (Dörtyüz yirmiyedi) adet Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları 29/11/2023 ile 29/12/2023 tarihleri arasında, otuz (30) gün süreyle Esenler Trafik Denetleme Büro Amirliği’nde (Havaalanı Mah. Köyiçi Cad. No:2 Esenler/İstanbul) listeler halinde askıya asılmıştır.
Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.
#ilangovtr
Basın No: ILN01943051