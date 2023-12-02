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Resmi İlanlar T.C ESENLER KAYMAKAMLIĞI
Resmi İlanlar

T.C ESENLER KAYMAKAMLIĞI

Yeniakit Publisher
2023-12-02 00:03:00 -

T.C ESENLER KAYMAKAMLIĞI

İlçe Emniyet Müdürlüğü

İLANEN TEBLİĞ

29/11/2023 – 29/12/2023 Tarihleri arasında Esenler Trafik Denetleme Büro Amirliği sorumluluk alanı içerisinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. maddesine istinaden araçların tescil plakalarına kesilen ve ilgililerine tebliğ edilemeyen 427 (Dörtyüz yirmiyedi) adet Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları 29/11/2023 ile 29/12/2023 tarihleri arasında, otuz (30) gün süreyle Esenler Trafik Denetleme Büro Amirliği’nde (Havaalanı Mah. Köyiçi Cad. No:2 Esenler/İstanbul)  listeler halinde askıya asılmıştır.

Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN01943051