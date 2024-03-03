T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

“ İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Esenler Belediyesine ait ve Esenler Belediyesi sorumluluğunda bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların Market olarak kurulup işletilmesi İşi ” 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c. Maddesine istinaden açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.

İhale ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.



Esenler İlçesi 15 Temmuz Mahallesinde bulunan 1666 ada 1 parsel sayılı aşınmaz mal üzerinde bulunan A4-2 blok zemin kat 41 ve 42 bağımsız birim nolu iki adet Asma Katlı ve Depolu dükkan Esenler İlçesi Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan 2 pafta 2431 ve 2432 parsel sayılı taşınmazlar üzeri Belediyemiz sorumluluğunda bulunan Havaalanı Mahallesi Gölet Sokak ile Havaalanı bölge parkı arasında kalan yaklaşık 500,00 m² lik tescil harici alan üzeri

İdarenin a) Adresi : T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6 -8 ESENLER / İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 0212 444 00 73 c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]

İhale konusu kiralama işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Esenler İlçesi 15 Temmuz Mahallesinde bulunan 1666 ada 1 parsel sayılı aşınmaz mal üzerinde bulunan A4-2 blok zemin kat 41 ve 42 bağımsız birim nolu iki adet Asma Katlı ve Depolu dükkan Esenler İlçesi Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan 2 pafta 2431 ve 2432 parsel sayılı taşınmazlar üzeri Belediyemiz sorumluluğunda bulunan Havaalanı Mahallesi Gölet Sokak ile Havaalanı bölge parkı arasında kalan yaklaşık 500,00 m² lik tescil harici alan üzeri b) Yapılacağı yer ve pafta ada parseli : İstanbul İli Esenler İlçesi c) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 3 (üç) yıl.

İhalenin

a) Yapılacağı yer : T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1. KAT BAŞKAN YARDIMCISI ODASI

BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6- ESENLER / İSTANBUL b) Tarihi ve saati : 14.03.2024 Saat:13:00

c) Muhammen Bedel /Aylık : Esenler İlçesi 15 Temmuz Mahallesinde bulunan 1666 ada 1 parsel sayılı taşınmaz mal üzerinde bulunan A4-2 blok zemin kat 41 ve 42 bağımsız birim nolu iki adet Asma Katlı ve Depolu dükkan aylık 100.000,00 TL +KDV (Yüz Bin Türk Lirası) Esenler İlçesi Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan 2pafta 2431 ve 2432 parsel sayılı taşınmazlar aylık 25.000,00 TL+KDV (Yirmi Beş Bin Türk Lirası) Belediyemiz sorumluluğunda bulunan Havaalanı Mahallesi Gölet Sokak ile Havaalanı bölge parkı arasında kalan yaklaşık 500,00 m² lik tescil harici alan, aylık 25.000,00 TL+KDV (Yirmi Beş Bin Türk Lirası)

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edilecek belgeleri, Teklif mektubu. 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen değerler; geçici teminat olarak;

Esenler İlçesi 15 Temmuz Mahallesinde bulunan 1666 ada 1 parsel sayılı taşınmaz mal üzerinde bulunan A4-2 blok zemin kat 41 ve 42 bağımsız birim nolu iki adet Asma Katlı ve Depolu dükkan için 108.000,00 TL (Yüz Sekiz Bin Türk Lirası)

Esenler İlçesi Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan 2 pafta 2431 ve 2432 parsel sayılı taşınmazlar için 27.000,00 TL (Yirmi Yedi Bin Türk Lirası)

Belediyemiz sorumluluğunda bulunan Havaalanı Mahallesi Gölet Sokak ile Havaalanı bölge parkı arasında kalan yaklaşık 500,00 m² lik tescil harici alan, için 27.000,00 TL (Yirmi Yedi Bin Türk Lirası) vermek zorundadır

Katılımcıların teklif dosyalarında daha önce bizzat yüklenici-kiracı olarak yerine getirmek şartı ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz üzerine market yapıp, işletiyor olduğuna dair, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından onaylı belge sunması zorunludur. Ayrıca Katılımcının İstanbul İlçe Sınırları içerisinde en az 200 adet marketinin bulunduğunu belgelemesi gerekmektedir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Her bir yer için ayrı ayrı 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6 – 8 ESENLER / İSTANBUL adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Teklifler, ihale saatinden bir saat öncesine kadar T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6 - 8 ESENLER / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İstekliler tekliflerini aylık kira bedeli olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Kira sözleşmesi imzalanacaktır. İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi sunulması gerekmektedir. Yüklenici 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen değerler; kesin teminat olarak sözleşme bedelinin %6 sı kadarını vermek zorundadır.

Not: İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

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Basın No: ILN01994905