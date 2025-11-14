T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2025/152823 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/152823 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzurum İl, Palandöken İlçe, HÜSEYİN AVNİ ULAŞ Mahalle/Köy, 12753 Ada, 1 Parsel, B Blok,26 Nolu Bağımsız Bölüm, Mesken Nitelikli Taşınmaz.

Adresi : Bilirkişi Raporuna Göre Taşınmazın İnşa Süresi Devam Ettiğinden Adres Etiketine Rastlanılmamış Olup Apartman İsmi Alya Park Olarak Okunmuştur.

İmar Durumu : Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih ve E-74875117-115.99-30927 sayılı yazısı ile "Bahse konu taşınmaz; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yençok=18.50m, E=1.80 Konut Alanı olarak gözükmektedir." denilmiştir.

Kıymeti : 3.900.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydında 12/03/2025 tarih ve 6406 yevmiye numaralı "Yönetim Planı : 10/12/2024" ibareli Beyan bulunmaktadır. TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA YAZILI OLDUĞU GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:18

10/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

