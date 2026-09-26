T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/21214 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup, taşınmazların ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/21214 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzurum İl, Aziziye İlçe, GEZKÖY Mahalle/Köy, YARIMCA YOLU Mevkii, 1903 Ada, 18 Parsel, 14 Nolu Bağımsız Bölüm.

Adresi : Saltuklu Mahallesi Atabey Caddesi Bilal Apartmanı Aziziye/ Erzurum

İmar Durumu : Aziziye Belediye Başkanlığı Harita ve Planlama Müdürlüğünün bila tarih ve E-37695475-115.02.01-45977 sayılı yazısı ve eki dosyada mevcut olup, incelemek isteyenler dairemize müracaat ederek inceleyebilirler.

Kıymeti : 5.265.200,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydında 03/08/2022 tarih ve 9564 yevmiye numaralı "Yönetim Planı : 03/08/2022" ibareli, 17/04/2024 tarih ve 6103 yevmiye numaralı "....KM ne Çevrilmiştir." ibareli ve 17/04/2024 tarih ve 6103 yevmiye numaralı "AT ....KM ne Çevrilmiştir." ibareli Beyanlar bulunmaktadır.

TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA YAZILI OLDUĞU GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzurum İl, Aziziye İlçe, YARIMCA Mahalle/Köy, DEREKENARI Mevkii, 6371 Ada, 4 Parsel, 51 Nolu Bağımsız Bölüm.

Adresi : Saltuklu Mahallesi Nene Hatun Caddesi Aztek Apartmanı Numara 51 Aziziye/ Erzurum

İmar Durumu : Aziziye Belediye Başkanlığı Harita ve Planlama Müdürlüğünün bila tarih ve E-37695475-115.02.01-45977 sayılı yazısı ve eki dosyada mevcut olup, incelemek isteyenler dairemize müracaat ederek inceleyebilirler.

Kıymeti : 4.997.600,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydında 06/11/2024 tarih ve 18544 yevmiye numaralı "Yönetim Planı Değişikliği : 6.11.2024" ibareli, 22/09/2026 tarih ve 20436 yevmiye numaralı "....KM ne Çevrilmiştir." ibareli ve 22/09/2026 tarih ve 20436 yevmiye numaralı " AT ....KM ne Çevrilmiştir." ibareli Beyanlar bulunmaktadır. TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA YAZILI OLDUĞU GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 11:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 11:20

24/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02556488