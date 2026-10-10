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Resmi İlanlar T.C. ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

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T.C. ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2026/478

DAVACI : YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş
DAVALI : SELMAN MUTİOĞLU

Ticari Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan itirazın iptali davası sebebiyle aleyhinize açılan davanın yapılan yargılamasında; adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır.

Duruşma Günü: 03/12/2026 günü saat: 11:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tensip zaptı, dava dilekçesi, duruşma tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02567032