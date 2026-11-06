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Resmi İlanlar T.C. ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

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T.C. ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2026/477

DAVACI : YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş

DAVALILAR : AHMET KILIÇ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 17/11/2026 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02586784