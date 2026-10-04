T.C. ERZURUM 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN METLİ

ESAS NO : 2026/177 Esas

Davacı Aslan KOBAL tarafından; 1997 yılında Hazine adına tescil edilmiş olan dava konusu Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Güngörmez Mahallesi 143 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuda tescili için zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescil davası açılmış olup, iktisap koşullarının gerçekleşmediği hususunda itirazda bulunanların veya taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2026/177 Esas sayılı dosyasına itiraz ve müracaata bulunmaları TMK'nın 713-4 maddeleri gereğince ilan olunur. 22/09/2026

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Basın No: ILN02562315