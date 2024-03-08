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Resmi İlanlar T.C. ERZURUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ERZURUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-03-08 00:00:00 -

T.C. ERZURUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/361 Esas
 
21/09/2023
 
İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

38332278804 T.C. kimlik numaralı muris Müşkinaz Kurt'un mirasçısı bulunmadığından, Medeni Kanun 594. Maddesi gereğince müteveffanın mirasçısı olanların Mahkememizin son ilanının tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını Mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davacı açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Medeni kanun 501. Maddesi gereğince Devlete geçeceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01997783