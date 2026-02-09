T.C. ERZURUM 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*



2025/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş mahallesi 814 ada 7 parsel sayılı tarla vasfında taşınmaz olup, tüm belediyecilik hizmetlerinden yararlanmaktadır. Villa tipi konut alanları içinde bulunmakla birlikte ticari merkeze uzaktır. Belediye otobüsleri ile ulaşım imkanı vardır. Topoğrafik yapısının düzgün olması nedeniyle üzerinde her türlü inşaat yapılabilir durumdadır.

Adresi : Erzurum İli Palandöken İlçesi Osman Bektaş Mahallesi 814 Ada 7 Parsel

Yüzölçümü : 3.113,65 m2

İmar Durumu :Taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde bulunduğu Çocuk Bahçesi ve kısmen yol olarak planlanmıştır.

Kıymeti : 21.172.820,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş mahallesi 13663 ada 4 parsel sayılı Arsa vasfında taşınmaz olup, tüm belediyecilik hizmetlerinden yararlanmaktadır. Villa tipi konut alanları içinde bulunmakla birlikte ticari merkeze uzaktır. Belediye otobüsleri ile ulaşım imkanı vardır. Topoğrafik yapısının düzgün olması nedeniyle üzerinde her türlü inşaat yapılabilir durumdadır.

Adresi : Erzurum İli Palandöken İlçesi Osman Bektaş Mahallesi 13663 Ada 4 Parsel

Yüzölçümü : 758,91 m2

İmar Durumu :Taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde bulunmakla birlikte, TAKS:0,40, KAKS:2.00, Yençok 6 kat, yapılaşma koşulu ile otel alanı olarak planlanmaktadır.

Kıymeti : 5.160.588,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:47

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 11:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:47

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:47

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzurum ili Palandöken ilçesi Palandöken Yolu Mevkii 6517 Ada 2 parsel sayılı arsa vasfında taşınmaz olup, tüm belediyecilik hizmetlerinden yararlanmaktadır. Villa tipi konut alanları içinde bulunmakla birlikte ticari merkeze uzaktır. Belediye otobüsleri ile ulaşım imkanı vardır. Topoğrafik yapısının düzgün olması nedeniyle üzerinde her türlü inşaat yapılabilir durumdadır.

Adresi : Erzurum İli Palandöken İlçesi Palandöken Yolu Mevkii 6517 Ada 2 Parsel

Yüzölçümü : 7.545,33 m2

İmar Durumu : Taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde bulunmakla birlikte TAKS:0,20, KAKS:0.40, 2 kat, Ayrık Nizamda, Yapılaşma koşulu ile Gelişme Konut Alanıdır.

Kıymeti : 51.308.244,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:23

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 14:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:23

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:23

05/02/2026

Basın No: ILN02396890