T.C. ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/140, 2023141 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı Erzurum Büyürşehir Belediyesi vekili tarafından; aşağıda belirtilen davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili davasının yapılan tensibinde verilen ara kararı gereğince,



Mahkememizin 2023/140 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Kenan Emen adına, dava konusu Yakutiye ilçesi, Yukarı Mumcu mahallesi 13435 ada 4 parsel ve mahkememizin 2023/141 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Adalet Çelik adına, dava konusu Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Kavak mahallesi 12459 ada 33 parsel Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Erzurum Büyükşehir Belediyesi karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açtırılacak banka hesabına yatırılacağı, taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı olan dosyalarına sunulması, 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kanunun 10/4 Maddesi gereğince ilan olunur.05/05/2023

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Basın No: ILN01842687