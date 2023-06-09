T.C. ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/149, 2023150,2023/152,2023/153,2023/154,2023/155,2013/156 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı TEİAŞ vekili tarafından; aşağıda belirtilen davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili davasının yapılan tensibinde verilen ara kararı gereğince,



Mahkememizin 2023/149 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Ahmet Aydeniz, Cengiz Aydeniz ve diğerleri adına, dava konusu Yakutiye ilçesi, Güzelyurt mahallesi 101 ada 210 parsel ve mahkememizin 2023/150 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Cahide Ateş, Cevat Ateş ve diğerleri adına, dava konusu Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Güzelyurt mahallesi 101 ada 202 parsel ve mahkememizin 2023/154 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Ali Nergiz, Arif Nergiz ve diğerleri adına, dava konusu Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Güzelyurt mahallesi 159 ada 1 parsel ve mahkememizin 2023/155 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Arzu Bağaçlı, Ebru Bayır ve diğerleri adına, dava konusu Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Güzelyurt mahallesi 101 ada 101, 100,99 parsel ve mahkememizin 2023/156 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Abdulkadir Topaloğlu, Ahmet Topaloğlu ve diğerleri adına, dava konusu Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Güzelyurt mahallesi 101 ada 181 parsel ve mahkememizin 2023/152 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Bedriye Erden, Cahit Erden ve diğerleri adına, dava konusu Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Güzelyurt mahallesi 101 ada 201 parsel ve mahkememizin 2023/153 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Abdullah Çelik, Ebrar Çelik ve diğerleri adına, dava konusu Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Güzelyurt mahallesi 101 ada 173 parsel Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı TEİAŞ karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açtırılacak banka hesabına yatırılacağı, taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı olan dosyalarına sunulması, 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kanunun 10/4 Maddesi gereğince ilan olunur.26/05/2023

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Basın No: ILN01842672