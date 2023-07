T.C. ERZURUM 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

- İ L A N -



DOSYA NO : 2022/1155 Esas

KARAR NO : 2023/687

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2022/5229



DAVACI : K.H.

SANIK : ALİ GÜL, Hayrettin ve Kudret oğlu, 15/09/1981 Horasan doğumlu, Erzurum, Horasan, Ağıllı mah/köy nüfusunda kayıtlı. adresinde oturur. TC Kimlik No: 39259252502

SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ : 09/04/2020

SUÇ YERİ : Erzurum/Merkez

KARAR TARİHİ : 04/05/2023



Sanık Ali Gül'ün üzerine atılı "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma" işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 191/4-b-c maddesi delaletiyle 191/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri göz önüne alındığında alt sınırdan ayrılmak için bir neden bulunmadığından takdiren 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın duruşmalar sırasındaki iyi hali ve pişmanlığı lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezasından 5237 sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği, kararın sanığın yokluğunda verildiği, bu nedenle kararın sanığa tebliği gerektiği, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya Zabıt Katibine beyanda bulunmak ve tutanağa geçirilmek suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf edilebileceğinin sanığa tebliğ gerektiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden sanık hakkında verilen bu kararın tebliği mümkün olmadığından 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 31 maddeleri uyarınca Resmi Gazete ile İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra mahkememize sanık hakkında verilen kararı istinaf edilebileceğinin, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur. 11/07/2023

