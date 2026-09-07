T.C. ERZURUM 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/15 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda satışına karar verilen ve aşağıda değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 822 ada 217 nolu parsel tapuda arsa vasfında görülmekte olup üzerinde zemin, 1,2 ve 3. kattan oluşan yaklaşık 50-55 yıllık bina bulunmaktadır. Taşınmazın bodrum katının fırın imalathanesi olarak, zemin katın biri fırın biri market olmak üzere 2 adet dükkan vardır. 1.katta 1 adet diğer 2 ve 3. Katlarda 2 şer daire olmak üzere toplamda 5 adet mesken olarak kullanılmaktadır. Daireler 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 wc, 1 banyo ve koridordan oluşmaktadır. Zemin katta iş yeri olarak kullanılan iki adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 212 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde H=13,00 metre yapılaşma koşulu ile Konut Yapı Adası içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 8.459.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 10:43

03/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02543188