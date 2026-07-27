T.C. ERZURUM 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. ERZURUM 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda satışına karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri ve Adresi : Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, İstasyon mahallesi, 7515 ada, 6 parsel sayılı arsa vasfında taşınmaz üzerinde 88,43 m2 alanında mesken, 90,00 m2 alanında mesken, 45,00 m2 alanında WC, kömürlük ve 20,00 m2 alanında garaj - depo olarak kullanılan 4 adet yapı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 2.552,57 m2
İmar Durumu : Yençok: BL-6, Ön Bahçe Mesafesi: 5 M, Yan Bahçe Mesafesi: 3 M, İnşaat Nizamı: BLOK, Emsal Kaks: 2.40, Taks: 0.40, Kullanım Kararı: KONUT + TİCARET ALANI
Kıymeti : 32.335.176,20 TL
KDV Oranı : Arsa Bedeli Üzerinden %10, Yapı Bedeli Üzerinden %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 13:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 13:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 13:33
23/07/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02517620