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Resmi İlanlar T.C. ERZURUM 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. ERZURUM 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
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T.C. ERZURUM 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda satışına karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, İstasyon mahallesi, 7515 ada, 6 parsel sayılı arsa vasfında taşınmaz üzerinde 88,43 m2 alanında mesken, 90,00 m2 alanında mesken, 45,00 m2 alanında WC, kömürlük ve 20,00 m2 alanında garaj - depo olarak kullanılan 4 adet yapı bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 2.552,57 m2

İmar Durumu : Yençok: BL-6, Ön Bahçe Mesafesi: 5 M, Yan Bahçe Mesafesi: 3 M, İnşaat Nizamı: BLOK, Emsal Kaks: 2.40, Taks: 0.40, Kullanım Kararı: KONUT + TİCARET ALANI

Kıymeti : 32.335.176,20 TL

KDV Oranı : Arsa Bedeli Üzerinden %10, Yapı Bedeli Üzerinden %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 13:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:33
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 13:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 13:33

23/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02517620