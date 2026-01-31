T.C. ERZURUM 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri ve Adresi : Erzurum ili, Aziziye ilçesi, Gezköy mahallesi, 12448 ada, 3 parsel, boş arsa vasfında, belediye hizmetlerinden faydalanan 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde kalan taşınmaz.
Yüzölçümü : 776,24 m2
İmar Durumu :Bina Yüksekliği: 9.50 m, Ön, Yan ve Arka Bahçe Mesafesi: YÖNETMELİK GEÇERLİDİR, KAKS%: E=1.20, Konut Alanıdır.
Kıymeti : 6.287.544,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr adresinde düzenlenen satış ilanı ekindeki tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:37
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:37
28/01/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
