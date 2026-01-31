  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. ERZURUM 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ERZURUM 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Erzurum ili, Aziziye ilçesi, Gezköy mahallesi, 12448 ada, 3 parsel, boş arsa vasfında, belediye hizmetlerinden faydalanan 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde kalan taşınmaz.

Yüzölçümü : 776,24 m2

İmar Durumu :Bina Yüksekliği: 9.50 m, Ön, Yan ve Arka Bahçe Mesafesi: YÖNETMELİK GEÇERLİDİR, KAKS%: E=1.20, Konut Alanıdır.

Kıymeti : 6.287.544,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr adresinde düzenlenen satış ilanı ekindeki tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:37
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:37

28/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

