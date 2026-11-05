T.C. Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
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T.C. Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
2026/276 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN Bulunduğu Yer : Erzurum KAMULAŞTIRILACAK ALAN: Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kavak Mahallesi, 2164 ada 15 parsel
MALİK BİLGİLERİ : Bahattin OLUT, Bilgi OLUT, Can OLUT, Cem OLUT, Mükerrem OLUT, Sadrettin OLUT, Vahdettin OLUT, İlknur YILMAZ, Songül GÜLERCİ
KAMULAŞTIRAN KURUM : Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2026/276Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 08/12/2026 günü saat 11:40'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği davalıya ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02586279