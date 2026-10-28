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Resmi İlanlar T.C. Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
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T.C. Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

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T.C. Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

KAMULAŞTIRMA İLAN METNİ

2026/275 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN Bulunduğu Yer : Erzurum KAMULAŞTIRILACAK ALAN: Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kavak Mahallesi, 2164 ada 1 parsel

MALİK BİLGİLERİ : Sadrettin OLUT

KAMULAŞTIRAN KURUM : Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2026/275Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 08/12/2026 günü saat 11:35'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği davalıya ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02579624