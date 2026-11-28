T.C. ERZURUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. ERZURUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davasında satışına karar verilen aşağıda özellikleri ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri ve Adresi :Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Toparlak mahallesi, 10783 ada, 16 parsel sayılı kuru tarla vasfında taşınmaz yerleşim yerine 1,2 km, şehrin merkezine 12 km mesafede ve ulaşılıbilir yolu mevcuttur.
Yüzölçümü : 40.301,09 m2
Kıymeti : 4.836.130,80 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 12:27
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 12:27
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 12:27
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 12:27
26/11/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02605952