T.C. ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2025/220 Esas
DAVACI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
DAVALI : YUSUF ŞEK
Davalı Yusuf Şek mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyası ile aleyhinize açılan davanın 20/05/2026 günü saat 10:30 da yapılacak olan duruşmada hazır bulunmanız, hazır olmadığınız takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen ihtar ve tebliğ olunur.
Basın No: ILN02434774