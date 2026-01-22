T.C. ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



Esas No : 2025/227 Esas

Dahili Davalı : Deniz Günçe GÜR (TC:13594070908)'

Mahkememizce yurtdışı adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağı tebliğe çıkarılmış olup, adresten ikamet edilmemesi/bilinmeyen adres gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının dava dilekçesinde özetle; Dava konusu edilen Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Uzunahmet Mahallesi, 9549 Ada 5 parsel nolu 2634,89 m² yüzölçümlü taşınmazın (eski 211 parsel numaralı taşınmaz), daha önce 12.12.1984 ve 1984/255 sayılı kamu yararı kararına istinaden kamulaştırma işlemine tabi tutulduğunu, dava konusu taşınmaz üzerinde idareye ait Uzunahmet Bitüm Depo Tesisi bulunduğunu, ilgili tesisin kamulaştırma tarihinden bu yana idare tarafından kullanıldığını, dava konusu Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Uzunahmet Mahallesi (eski 211) 9549 ada 5 parsel nolu 2634,89 m² yüzölçümlü taşınmazın davalılara ait tapu kaydının iptali ile taşınmazın takyidatlardan ari olarak Karayolları Genel Müdürlüğü adına Cebren Tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizin 13.08.2025 tarihli tensip tutanağında "

1-Davacıtarafından davalıya karşı Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası açılmakla yargılamanın HMK'nun 118'incive devamı maddelerine göre yazılı yargılama usulüne göre yürütülmesine,

2-Dava dilekçesinde HMK'nun 119/b, c, ç, ğ, h maddelerindeki hususların var olduğunun tespitine,

3-Davalı tarafa HMK'nun 126, 127, 128, 129 maddelerine göre, davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş cevap dilekçesini, ilk itirazlarını, delillerini, delil olarak gösterdiği belgeleri dilekçesine eklemek, delillerin hangi vakıanın delili olduğunu bildirmek, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli açıklamayı yapmak, tanık deliline dayanıyorsa tanıkların isim ve açık adresleri ile tanıklık yapacakları konuyu bildirmek, bir tanık için 100,00 TL tanık ücreti ve her tanık için 175,00 TL tebliğ gideri ile diğer masraflar için belirlenecek olan delil avansını yatırmak üzere tensip zaptı ve dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta süre verilmesine, süresinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının, dilekçesinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri sunmak veya başka yerden getirtilecek belgeler için gerekli açıklamayla ilgili eksikliği HMK.140/5 maddesi gereğince aynı Kanunun 139.maddesi mucibince ihtara rağmen gösterilen belgelerin sunulmaması veya belgenin getirilmesi için gerekli açıklamanın yapılmaması halinde işlemi yapmayan tarafın bu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağının ihtar olunmasına,

4-HMK'nun 318.maddesi uyarınca tarafların dilekçeleri ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerden getirilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri de dilekçelerine eklemeleri gerektiğine; aksi takdirde söz konusu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları ve mevcut delil durumuna inceleme yapılıp karar verileceğine;

5-Cevap dilekçesi verildiğinde, dilekçedeki HMK'nun 129/1 maddesinin a, b, c, ç, ğ bentlerindeki eksikliğin bulunması durumunda tamamlanması için davalıya bir haftalık süre verilmesine, bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağının davalıya ihtarına, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına,

6-Cevap dilekçesinde delil bildirildiğinde, başka yerlerden temin edilecek deliller için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına, masrafın davalı tarafından yatırılan delil avansından karşılanmasına,

7-Cevap dilekçesinin HMK'nun 136/1 maddesi gereğince davacıya tebliğine, kendisine tebliğden itibaren iki hafta içinde cevaba cevap dilekçesi verebileceği hususunun ihtarına, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına,

8-Cevaba cevap dilekçesinin HMK'nun 136/1 maddesi gereğince davalıya tebliğine, kendisine tebliğden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebileceği hususunun ihtarına, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına,

9-İkinci cevap dilekçesinin HMK'nun 136/1 maddesi gereğince davacıya tebliğine, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına,

10-6100 sayılı HMK'nın md. 141 uyarınca tarafların cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile iddia ve savunmalarının serbestçe genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ancak dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlandıktan sonra HMK 141/2 hükmü uyarınca ıslah ve karşı tarafın açık muvafakat hükümleri saklı kalmak üzere iddia ve savunmaların genişletilemeyeceği yahut değiştirilemeyeceğinin İHTARINA, ihtarın ön inceleme duruşmasına daveti de içeren iş bu tensip zaptının taraflara tebliği ile yapılmış sayılmasına,

11-Dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verilmesine, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde duruşma tarihinin dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra belirlenmesine ve avanstan karşılanarak taraflara bildirilmesine,

12-Ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına karar verilmesi halinde bu hususun 139.madde uyarınca taraflara tebliğine, çıkarılacak tebligat zarfına "Duruşma gün ve saatinde tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği" meşruhatının şerh düşülmesine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

13-Mevcut dosyada yargılamanın dilekçelerin teatisi safhasında bulunduğu ve bununda 6100 sayılı yasanın 317.maddesinde düzenlendiği ve bu safhada duruşma olmadığı dikkate alınarak; dosyanın dilekçe teatisi safhasına ait dosyaların kaydedildiği deftere kaydına,

14-Dosyada dilekçeler teatisi safhasında yapılan işlemlerin takibi ve dosyanın aşama itibariyle bir sonraki ön inceleme safhasına geçip geçmediğinin takibi konusunda gerekli işlemlerin yapılmak üzere kaleme talimat verilmesine (verildi),

15-Layihalar teatisinin bittiğinin anlaşılması yada dava şartları ve ilk itirazlarla ilgili olarak dosya üzerinden karar verilemeyeceğinin anlaşılması halinde ön inceleme duruşmasına tarafların meşruhatlı davetiye ile çağrılmalarına,

16-Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1985/662 Esas 1986/695 Karar sayılı dosyasının dosyamız arasına alınmasına,

17-Erzurum 3. Sulh Hukuk Mahkemesine müzekkere yazılarak 2023/493 Esas sayılı dosyasının UYAP sistemi üzerinden istenilmesine,

18-Palandöken İlçe Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılarak Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Uzunahmet Mahallesi, (Eski 211) 9549 ada 5 parsel sayılı taşınmazın ilk tesis tarihinden itibaren tüm tedavülleri birlikte tapu kaydının gönderilmesinin istenilmesine,

19-Erzurum Kadastro Müdürlüğüne müzekkere yazılarak, Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Uzunahmet Mahallesi (Eski 211) 9549 ada 5 parsel sayılı taşınmazın ilk tesis kadastrosundan itibaren tüm tedavüllü kayıtlarının, yenileme kadastrosu yapıldıysa buna ilişkin de tüm bilgi ve belgelerin Mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,

20-Müteveffa HADİCE GÖZLER (TC:18194715624), LÜTFÜ SAYINER (TC:14771081076), NERİME ÇÖREKÇİ (TC:12140135894), NEZİHE USAKALP (TC:10811524114), RUKİYE SARIKAYA (TC:15022472384)'nın mirasçılarının davaya dahil edilmesi için davacı vekiline yetki ve süre verilmesine, iş bu tensip tutanağının yetki belgesi yerine geçmesine,

21-Kimlik bilgileri tespit edilemeye Memnune ALBULAK için kayyım tayini hususunda yetkili Sulh Hukuk Mahkemesine davacı vekilinin başvurabilmesi için yetki verilmesine, iş bu tensip tutanağının yetki belgesi yerine geçmesine,

22-Kısıtlı davalı Furkan KOBAZOĞLU'nun Erzurum 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/594 sayılı kararı ile verilen kısıtlılık kararının istenilmesine, karar geldiğinde vasiye dava dilekçesi ve eklerinin tebliğe çıkarılmasına,

23-Kısıtlı davalı Necihe ALKUŞ'un İzmir 12. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/7941 sayılı kararı ile verilen kısıtlılık kararının istenilmesine, karar geldiğinde vasiye dava dilekçesi ve eklerinin tebliğe çıkarılmasına,

24-Av. Fatma CİNGÖZ KOCA'nın davacı vekili olarak dava ve duruşmalara kabulüne,

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu tensiben karar verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen dahili davalı Deniz Günçe GÜR (TC:13594070908)'e gazete yoluyla ilanen tebliğ yoluna gidilmiş olup, iş bu tensip tutanağı ve dava dilekçesinin tebliğ yerine geçmek üzere, ilan metninin gazetede yayın tarihinden itibaren 2 hafta sonra dahili davalı Deniz Günçe GÜR (TC:13594070908)'e tebliğ edilmiş sayılacağı, HMK. 122. Maddesi gereğince, dava dilekçesinin ve tensip tutanağının tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap veribileceği, HMK. 128. Maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

