T.C. ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/279

DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKİLİ : Av. ÖZLEM ERDOĞAN ÖZKAN

DAVALILAR : MEDİNE ÖZDEMİR vd.

DAVA : MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ

DAVA TARİHİ : 28/09/2023

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davada; Erzurum 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/550 Esas sayılı dosyası ile açılan kamulaştırma davasında taşınmazı maliki Mehmet Turan'ın vefat etmesi sebebiyle Erzurum 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/26 Esas sayılı dosyası ile veraset ilamı çıkarıldığı ancak çıkarılan veraset ilamının hatalı olduğu belirterek Erzurum 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/26 Esas 2020/597 Karar sayılı mirasçılık belgesinin iptalini ve yeniden mirasçılık belgesi düzenlenmesi talep ve dava edilmiştir.

Mahkememizce bilinen yurt dışı adresinize davetiye çıkarılmış olup teslim alınmaması sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.Duruşma Günü 06/06/2024 saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01973759