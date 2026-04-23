T.C. ERZURUM 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Esas No : 2025/484

Suç : Altsoy'a Karşı Eziyet, Nitelikli Cinsel Saldırı, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Eşe Karşı Eziyet

Mahkemesi : Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Sanık :BASHIR AHMAD HEIDARI, Gholam Farogh ve Bibi Torpikey oğlu, 01/01/1984 Ghazni doğumlu, Lalapaşa Mah.Bakırcı Menekşe Sk.Bina No: 15 Daire No: 4 Yakutiye/ ERZURUM TC Kimlik No:99095799456

Altsoy'a Karşı Eziyet, Nitelikli Cinsel Saldırı, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Eşe Karşı Eziyet Suçundan sanık BASHIR AHMAD HEIDARI hakkında mahkememizce verilen 14/01/2026 tarih ve 2025/484 Esas, 2026/17 Karar sayılı hüküm ile;

"HÜKÜM:

A-Her ne kadar sanık hakkında eşe karşı cinsel saldırı suçundan cezalandırılması istimiyle kamu davası açılmış ise de bu suçun takibinin şikayete bağlı olduğu, kovuşturma aşamasında Mağdurun şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla ;sanık hakkında açılan kamu davasının şikayet yokluğu nedeniyle CMK'nın 223/8, TCK'nın 73/1 maddeleri gereğince DÜŞMESİNE,

B-1- Sanığın mağdurlara karşı Eziyet suçunu işlediği iddiası ile ayrı ayrı cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de sanığın eylemlerini tek bir fiille birden fazla mağdura karşı işlediği anlaşıldığından eylemine uyan TCK 96/2-a (Mağdur Rozineya karşı ),b (Her iki mağdura karşı) maddesi gereğince suçun işleniş biçimi ve kastının ağırlığı, somut olayda birden fazla nitelikli halin bulunduğu dikkate alınarak temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi suretiyle takdiren 3 YIL6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- Sanığın eylemini tek bir fiille birden fazla kişiye karşı işlediği anlaşıldığından verilen cezada TCK'nin 43/2 maddesinin göndermesi ile 43/1 maddesi uyarınca 1/4 oranında arttırım yapılarak sanığın 3 YIL16 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3- Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak verilen cezada TCK'nin 62. Maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 3 YIL 7 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4- Sanık hakkında başkaca arttırım veya indirim maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

5- 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı kararında iptal edilen hususlar ve 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklik gözetilerek, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 maddelerinin uygulanmasına,

6- Sanığın gözaltında geçirmiş olduğu sürelerinin TCK. nın 63. maddesi gereğince cezasından MAHSUBUNA,

7- Sanığa verilen cezanın miktarı göz önüne alındığında sanığa verilen cezanın ertelenmesine ve seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığına, hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına,

C-Her ne kadar sanık hakkında mağdurlara yönelik " Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de açılan kamu davasında suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığından CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince sanığın ayrı ayrı BERAATİNE,

Karar verildiği, kararın sanığa tebliğinin gerektiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden;

-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE; tebliğin bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında ilan edilmesinden iki hafta sonra yapılmış sayılacağına, sürenin bugünden sonra başlayacağına ve başladığı günden itibaren iki hafta içerisinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi İlgi Ceza Dairesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceğinin, bu süre zarfında İstinaf Kanun yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 14/04/2026

Basın No: ILN02453686