Resmi İlanlar T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Örnek No:55*

2025/60 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/60 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Üzümlü İlçe, Geyikli Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 448 Ada, 3 Parsel,

Adresi : Geyikli Köyü Üzümlü Erzincan

Yüzölçümü : 5.970,01 m2

İmar Durumu :Yok, Kat sayısı 2, İnşaat tarzı ayrık nizam Taks:0,30 Kaks:0,60 dır. 3194 sayılı yasanın 18 mad. uyarınca parselasyon planı yapılmamıştır.

Kıymeti : 9.321.119,16 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:09
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:09
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:09
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:09

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Üzümlü İlçe, Geyikli Mahalle/Köy, Yeditepe Mevkii, 474 Ada, 1 Parsel,

Adresi : Geyikli Köyü Üzümlü Erzincan

Yüzölçümü : 15.428,82 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı uygulamalı imar planı sınırları dışındadır.

Kıymeti : 5.270.297,17 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayv. Müd.-Erzincan Kadastro Müd.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:20
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:20
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:20

08/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02420017