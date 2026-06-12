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Resmi İlanlar T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
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T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

 

 

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Ulalar Mah.223 Ada, 5 Parsel,
Adresi : Ulalar Mah. Erzincan
Yüzölçümü : 800,67 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10


Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:25
Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:25
Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:25

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Ulalar mah. 223 Ada, 6 Parsel,
Adresi : Ulalar Mah. Erzincan
Yüzölçümü : 920,06 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 4.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:25
Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:25
Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:25

 

 

09/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02485396