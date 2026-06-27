T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN
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T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI : 2025/11 Ort. Gid. Satış
Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/456 esas 2024/367 karar sayılı ilamı ile satışa konu Erzincan ili Merkez ilçesi Büyükçakırman köyü 124 ada 7 parsel, aynı yer 120 ada 13 parsel, aynı yer 101 ada 191, 290 ve 289 parsel sayılı taşınmazların satışına karar verilmiştir.
Hissedar AYNUR BEKTAŞ - Mehmet kızı 1969 D.lu. General Naci Tınaztepe CaddesiB:38 Kapı No.13 D.5 Ataköy 1. Kısım Mah. Adresine çıkartılan tebliğ evrakın iade edilmesi, mernis adresinin kayıtlı olmaması, bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, bilirkişi raporlarının tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesine Kıymet Takdirine İtiraz davası açabileceğiniz, açmadığınız takdirde taşınmazın dosyamızdan belirlenen kıymet takdiri (değeri) kesinleşeceği ve taşınmazın satışına gidileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
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Basın No: ILN02497482