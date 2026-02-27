T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI : 2025/106 Ort. Gid. Satış
Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1229 esas 2017/4 karar sayılı ilamı ile dava konusu Erzincan, Merkez, Çukurkuyu yeni mah. 363 ada 10 parsel sayılı taşınmazın Ortaklığın açık Artırma Suretiyle Satılarak giderilmesi için dosya mahkememize gönderilmiş olmakla,
Hissedar Sevim Levent Lütfi kızı 1945 D.lu. kayıtlı adresine çıkartılan davetiyenin adresinde bulunamaması gerekçesiyle iade edildiği, sistemde kayıtlı mernis adresinin bulunmadığı, anlaşıldığından bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, bilirkişi raporlarının tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesine Kıymet Takdirine İtiraz davası açabileceğiniz, açmadığınız takdirde taşınmazın satışına gidileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
