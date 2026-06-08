T.C. ERZİNCAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



(GAİPLİK 2. İLAN DUYURUSU)



ESAS NO : 2025/336

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile MEHMET ATALAY, Kayyım SELÇUK AYDIN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde; dava konusu Erzincan İli, Merkez İlçesi Bahçeli köy hudutları içerisinde bulunan 1056parsel nolu taşınmazın (kadastro yenileme işlemleri sonrası 212 ada 7 parsel ) sayılı taşınmazın maliklerinden İbrahim oğlu Mehmet ATALAY'ın gaipliklerine ve taşınmazdaki hisselerinin Hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir. TMK. 33. maddesine göre yukarıda adı geçen kişi hakkında haberi ve bilgisi olanların veya yerini bilen ve bu kişileri tanıyanların veya bizzat bu kişilerin Mahkememizin 2025/336 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur. 01/06/2026

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Basın No: ILN02481913