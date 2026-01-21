T.C. ERZİNCAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

(GAİPLİK İLAN DUYURUSU)

ESAS NO : 2025/160

Davacı Erzincan Maliye Hazinesi vekili tarafından aşağıda isimleri yazılı tapu maliki aleyhine açılan gaiplik ve gaip hissesine düşen malvarlığının hazine adına devri davalarında verilen ara kararı gereğince;

Davacı kurum vekili ; Yapılan araştırmalara rağmen nüfus kaydı bulunmayan taşınmaz maliklerinin kim olduğunun, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması hiçbir adresine rastlanmayan taşınmaz malikleri hissesine düşen taşınmazların 10 yıldan uzun süredir Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesi'nce yasal kayyım olarak atandığını ve Erzincan Defterdarı tarafından idare edildiğini, 10 yıllık kayyımlık süresinin dolması sebebiyle taşınmaz maliklerinin gaipliğine karar verilmesini ve gaip hissesine düşen taşınmazların tapusunun iptali ile maliye hazinesi adına tescilini ve kayyımlık bürosunca yönetilen bedelin işleyen banka faizi ile birlikte TMK.m.588 gereğince hazineye irad kaydedilmesini talep etmiş olmakla,

Mahkememizce verilen ara kararı ile gaiplik ilanının yapılmasına karar verildiğinden gaip olması nedeniyle Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Erzincan Defterdarının Kayyım olarak tayin edilldiğinden aşağıda dosya esas numaraları yazılı davalarda ada ve parsel numaraları yazılı taşınmaz malikleri hakkında haberi ve bilgisi olanların veya yerini bilen ve bu kişileri tanıyanların TMK. 33. Maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz yada kendilerinden haber alınamaz ise gaipliğine karar verileceği ilan olunur.

Tapu maliki veya malikleri, hazineye devri talep edilen taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, ada, parsel numaraları ile işlemiş banka faizi ile birlikte hazineye devri talep edilen ve kayyımlık bürosunca yönetilen miktarlar.

Davalı (tapu maliki) - Ali oğlu Süleyman Mirasçılarının

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, Merkez İlçesi, Konakbaşı Köyü 173 Ada 31 Parsel (eski 1194 Parsel),173 Ada 29 Parsel (eski 1177 Parsel) ,173 Ada 35 Parsel (eski 1187 Parsel), 173 Ada 27 Parsel (eski 1186 Parsel), 173 Ada 28 Parsel (eski 1176 Parsel) ve173 Ada 34 Parsel (eski 1193 Parsel) sayılı taşınmazların,

800.000,00 TL bedelin işlemiş banka faizi ile birlikte tahsili ve Maliye Hazinesine devri talebine ilişkindir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02384583